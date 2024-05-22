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Партия Марин Ле Пен отказалась от коалиции с немецкой АдГ в Европарламенте - РИА Новости, 22.05.2024
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01:20 22.05.2024 (обновлено: 05:26 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/partiya-1947551121.html
Партия Марин Ле Пен отказалась от коалиции с немецкой АдГ в Европарламенте
Партия Марин Ле Пен отказалась от коалиции с немецкой АдГ в Европарламенте - РИА Новости, 22.05.2024
Партия Марин Ле Пен отказалась от коалиции с немецкой АдГ в Европарламенте
Французская крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более не будет входить в коалицию с немецкой "Альтернативой для Германии" (АдГ) из-за... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:20
2024-05-22T05:26
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Французская крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более не будет входить в коалицию с немецкой "Альтернативой для Германии" (АдГ) из-за противоречивых и скандальных высказываний одного из ее депутатов, сообщила радиостанция Europe 1."Президент RN Жордан Барделля принял соответствующее решение во вторник", — заявил в эфире радиостанции директор избирательной кампании партии на выборах в ЕП Александр Лубе.Лубе заявил изданию Liberation, что причиной решения стало противоречивое и скандальное высказывание главы избирательного списка АдГ Максимилиана Кра, который заявил, что "не все офицеры СС автоматически являются преступниками". В апреле в отношении этого же депутата партии было начато расследование по подозрению в получении финансирования якобы из России и Китая. Его парламентский ассистент был задержан, его обвиняют в том, что он является агентом КНР. Как напоминает радиостанция, по предварительным опросам, АдГ в январе набирала 25% голосов избирателей на предстоящих в июне выборах. Однако после участия ряда ее депутатов во встрече, где обсуждалась массовая высылка иностранцев из страны, и которая вызвала полемику в немецком обществе, теперь отдать голоса за партию готовы лишь 15% избирателей."Национальное объединение" же лидирует в опросах, существенно обгоняя партию президента Франции Эммануэля Макрона. Так, за Барделля намерены голосовать 31% граждан, а за кандидата от Макрона, Валери Айер, лишь 16%. СС, СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС. Согласно законодательству РФ, за неоднократные пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганду либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также действия, направленные на реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.
https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html
https://ria.ru/20240320/germaniya-1934508616.html
https://ria.ru/20240504/rassledovanie-1943892805.html
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в мире, россия, китай, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Россия, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
Партия Марин Ле Пен отказалась от коалиции с немецкой АдГ в Европарламенте

"Национальное объединение" Ле Пен отказалось от коалиции с немецкой АдГ в ЕП

© AP Photo / Joan Mateu ParraКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Перпиньяне
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Перпиньяне - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Перпиньяне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Французская крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более не будет входить в коалицию с немецкой "Альтернативой для Германии" (АдГ) из-за противоречивых и скандальных высказываний одного из ее депутатов, сообщила радиостанция Europe 1.
"Президент RN Жордан Барделля принял соответствующее решение во вторник", — заявил в эфире радиостанции директор избирательной кампании партии на выборах в ЕП Александр Лубе.
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Лубе заявил изданию Liberation, что причиной решения стало противоречивое и скандальное высказывание главы избирательного списка АдГ Максимилиана Кра, который заявил, что "не все офицеры СС автоматически являются преступниками".
В апреле в отношении этого же депутата партии было начато расследование по подозрению в получении финансирования якобы из России и Китая. Его парламентский ассистент был задержан, его обвиняют в том, что он является агентом КНР.
Как напоминает радиостанция, по предварительным опросам, АдГ в январе набирала 25% голосов избирателей на предстоящих в июне выборах. Однако после участия ряда ее депутатов во встрече, где обсуждалась массовая высылка иностранцев из страны, и которая вызвала полемику в немецком обществе, теперь отдать голоса за партию готовы лишь 15% избирателей.
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"Национальное объединение" же лидирует в опросах, существенно обгоняя партию президента Франции Эммануэля Макрона. Так, за Барделля намерены голосовать 31% граждан, а за кандидата от Макрона, Валери Айер, лишь 16%.
СС, СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
Согласно законодательству РФ, за неоднократные пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганду либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также действия, направленные на реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.
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