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Пропалестинские демонстранты заняли здание университета в Нидерландах
Пропалестинские демонстранты заняли здание университета в Нидерландах - РИА Новости, 22.05.2024
Пропалестинские демонстранты заняли здание университета в Нидерландах
Десятки пропалестинских демонстрантов заняли здание факультета искусств и социальных наук Маастрихтского университета (UM) на юге Нидерландов, передает... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:38
2024-05-22T13:38
2024-05-22T13:38
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ГААГА, 22 мая - РИА Новости. Десятки пропалестинских демонстрантов заняли здание факультета искусств и социальных наук Маастрихтского университета (UM) на юге Нидерландов, передает телеканал L1 Nieuws. Сообщается, что демонстранты оккупировали здание факультета Маастрихтского университета утром в среду. В этой связи вуз временно приостановил занятия на этом факультете. Пропалестинские демонстранты требуют, чтобы университет разорвал все связи с Израилем. Как заявил каналу представитель Маастрихтского университета Кун Аугустайн. до сих пор неясно, сколько именно протестующих находятся в здании и являются ли они студентами университета. Он добавил, что обучение на других факультетах в среду продолжится. С начала мая пропалестинские студенты начали устраивать демонстрации в университетах в разных городах Нидерландов, среди которых - Амстердам, Утрехт, Гронинген и другие, требуя от вузов прекратить сотрудничество с израильскими компаниями. Так, на территории кампуса Амстердамского университета (UvA) протестующие разбили палаточный лагерь и возвели баррикады, требуя от вузов города прекратить связи с израильскими компаниями. Демонстрации сопровождались беспорядками, столкновениями протестующих с сотрудниками полиции, а также массовыми задержаниями. Амстердамский университет уже оценил ущерб от пропалестинских демонстраций в размере 1,5 миллиона евро.
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в мире, нидерланды, израиль, амстердам
В мире, Нидерланды, Израиль, Амстердам
Пропалестинские демонстранты заняли здание университета в Нидерландах
L1 Nieuws: демонстранты заняли здание факультета Маастрихтского университета