https://ria.ru/20240522/palestina-1947612258.html

Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство

Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство - РИА Новости, 22.05.2024

Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство

МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:49

2024-05-22T11:49

2024-05-22T12:40

в мире

испания

ирландия

норвегия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/20/1520542016_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_296845221c68f874890698479754affe.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства последовать их примеру, следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в социальной сети X.Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая."Министерство иностранных дел (Палестины) приветствует принятое Испанией, Норвегией и Ирландией решение признать государство Палестина. Таким важным шагом эти государства еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность идее двух государств для двух народов... В связи с этим, министерство еще раз призывает все государства, которые еще не признали государство Палестина, сделать шаг к (его) признанию", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что после заявлений европейских государств глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелым последствиям".До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

испания

ирландия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, ирландия, норвегия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году