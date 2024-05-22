https://ria.ru/20240522/palestina-1947612258.html
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство - РИА Новости, 22.05.2024
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство
МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:49
2024-05-22T11:49
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства последовать их примеру, следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в социальной сети X.Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая."Министерство иностранных дел (Палестины) приветствует принятое Испанией, Норвегией и Ирландией решение признать государство Палестина. Таким важным шагом эти государства еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность идее двух государств для двух народов... В связи с этим, министерство еще раз призывает все государства, которые еще не признали государство Палестина, сделать шаг к (его) признанию", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что после заявлений европейских государств глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелым последствиям".До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html
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в мире, испания, ирландия, норвегия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Испания, Ирландия, Норвегия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство
МИД Палестины призвал страны последовать примеру Испании, Норвегии и Ирландии
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства последовать их примеру, следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в социальной сети X.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
"Министерство иностранных дел (Палестины) приветствует принятое Испанией, Норвегией и Ирландией решение признать государство Палестина. Таким важным шагом эти государства еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность идее двух государств для двух народов... В связи с этим, министерство еще раз призывает все государства, которые еще не признали государство Палестина, сделать шаг к (его) признанию", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что после заявлений европейских государств глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелым последствиям".
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.