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Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство - РИА Новости, 22.05.2024
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11:49 22.05.2024 (обновлено: 12:40 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/palestina-1947612258.html
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство - РИА Новости, 22.05.2024
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство
МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:49
2024-05-22T12:40
в мире
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норвегия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства последовать их примеру, следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в социальной сети X.Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая."Министерство иностранных дел (Палестины) приветствует принятое Испанией, Норвегией и Ирландией решение признать государство Палестина. Таким важным шагом эти государства еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность идее двух государств для двух народов... В связи с этим, министерство еще раз призывает все государства, которые еще не признали государство Палестина, сделать шаг к (его) признанию", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что после заявлений европейских государств глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелым последствиям".До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, испания, ирландия, норвегия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Испания, Ирландия, Норвегия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина отреагировала на решение трех стран признать ее как государство

МИД Палестины призвал страны последовать примеру Испании, Норвегии и Ирландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018
Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МИД Палестины поприветствовал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать государство Палестина, назвал его "важным шагом" и призвал другие государства последовать их примеру, следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в социальной сети X.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
Григорий Лукьянов
Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину
11:40
"Министерство иностранных дел (Палестины) приветствует принятое Испанией, Норвегией и Ирландией решение признать государство Палестина. Таким важным шагом эти государства еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность идее двух государств для двух народов... В связи с этим, министерство еще раз призывает все государства, которые еще не признали государство Палестина, сделать шаг к (его) признанию", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что после заявлений европейских государств глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелым последствиям".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
 
В миреИспанияИрландияНорвегияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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