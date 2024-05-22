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Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину - РИА Новости, 22.05.2024
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11:40 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html
Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину
Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину
Решение Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве государства не внесёт вклад в разрешение палестино-израильского конфликта и не приблизит в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:40
2024-05-22T11:40
в мире
израиль
палестина
норвегия
исраэль кац
российская академия наук
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве государства не внесёт вклад в разрешение палестино-израильского конфликта и не приблизит в краткосрочной и среднесрочной перспективе создание самого государства Палестина, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Ранее Ирландия и Норвегия объявили о том, что признают Палестину в качестве государства. Ожидается, что аналогичное решение примет Испания. "К сожалению, нет. Даже если оно будет продолжено решением Испании, это не вносит никакого вклада в разрешение палестино-израильского конфликта... Оно отражает растущую заинтересованность мировой общественности в содействии мирному разрешению путём создания двух государств. В краткосрочной и среднесрочной перспективе весомого вклада такая позиция в разрешение конфликта, да и в нормализацию обстановки не вносит", - сказал Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что весомый вклад в развитие этого вопроса могут внести конкретные шаги со стороны Вашингтона или Китая. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину. "Следует ожидать достаточно едких заявлений со стороны представителей Израиля, особенно этим известен представитель Израиля в ООН, и от самого (премьера Израиль Биньямина) Нетаньяху. Ему (Израилю - ред.) нет никакой необходимости что-либо делать. Чем меньше Израиль будет предпринимать усилий, тем больше он сможет продемонстрировать, что эти действия не имеют никакого значения для него и никакой роли не играют", - полагает Лукьянов. По мнению эксперта, израильские политики ограничатся демаршами, никаких санкций ожидать не стоит.
https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html
https://ria.ru/20240510/palestina-1945160303.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, норвегия, исраэль кац, российская академия наук, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Норвегия, Исраэль Кац, Российская академия наук, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину

Эксперт Лукьянов: признание Палестины не приблизит создание государства

© радио SputnikГригорий Лукьянов
Григорий Лукьянов
© радио Sputnik
Григорий Лукьянов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве государства не внесёт вклад в разрешение палестино-израильского конфликта и не приблизит в краткосрочной и среднесрочной перспективе создание самого государства Палестина, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Ранее Ирландия и Норвегия объявили о том, что признают Палестину в качестве государства. Ожидается, что аналогичное решение примет Испания.
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"К сожалению, нет. Даже если оно будет продолжено решением Испании, это не вносит никакого вклада в разрешение палестино-израильского конфликта... Оно отражает растущую заинтересованность мировой общественности в содействии мирному разрешению путём создания двух государств. В краткосрочной и среднесрочной перспективе весомого вклада такая позиция в разрешение конфликта, да и в нормализацию обстановки не вносит", - сказал Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что весомый вклад в развитие этого вопроса могут внести конкретные шаги со стороны Вашингтона или Китая.
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Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину.
"Следует ожидать достаточно едких заявлений со стороны представителей Израиля, особенно этим известен представитель Израиля в ООН, и от самого (премьера Израиль Биньямина) Нетаньяху. Ему (Израилю - ред.) нет никакой необходимости что-либо делать. Чем меньше Израиль будет предпринимать усилий, тем больше он сможет продемонстрировать, что эти действия не имеют никакого значения для него и никакой роли не играют", - полагает Лукьянов.
По мнению эксперта, израильские политики ограничатся демаршами, никаких санкций ожидать не стоит.
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В миреИзраильПалестинаНорвегияИсраэль КацРоссийская академия наукООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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