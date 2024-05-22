Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину
Эксперт Лукьянов: признание Палестины не приблизит создание государства
© радио SputnikГригорий Лукьянов
© радио Sputnik
Григорий Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве государства не внесёт вклад в разрешение палестино-израильского конфликта и не приблизит в краткосрочной и среднесрочной перспективе создание самого государства Палестина, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Ранее Ирландия и Норвегия объявили о том, что признают Палестину в качестве государства. Ожидается, что аналогичное решение примет Испания.
"К сожалению, нет. Даже если оно будет продолжено решением Испании, это не вносит никакого вклада в разрешение палестино-израильского конфликта... Оно отражает растущую заинтересованность мировой общественности в содействии мирному разрешению путём создания двух государств. В краткосрочной и среднесрочной перспективе весомого вклада такая позиция в разрешение конфликта, да и в нормализацию обстановки не вносит", - сказал Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что весомый вклад в развитие этого вопроса могут внести конкретные шаги со стороны Вашингтона или Китая.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину.
"Следует ожидать достаточно едких заявлений со стороны представителей Израиля, особенно этим известен представитель Израиля в ООН, и от самого (премьера Израиль Биньямина) Нетаньяху. Ему (Израилю - ред.) нет никакой необходимости что-либо делать. Чем меньше Израиль будет предпринимать усилий, тем больше он сможет продемонстрировать, что эти действия не имеют никакого значения для него и никакой роли не играют", - полагает Лукьянов.
По мнению эксперта, израильские политики ограничатся демаршами, никаких санкций ожидать не стоит.