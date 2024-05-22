https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html

Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину

Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину - РИА Новости, 22.05.2024

Эксперт оценил решение Норвегии и Ирландии признать Палестину

Решение Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве государства не внесёт вклад в разрешение палестино-израильского конфликта и не приблизит в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:40

2024-05-22T11:40

2024-05-22T11:40

в мире

израиль

палестина

норвегия

исраэль кац

российская академия наук

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решение Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве государства не внесёт вклад в разрешение палестино-израильского конфликта и не приблизит в краткосрочной и среднесрочной перспективе создание самого государства Палестина, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Ранее Ирландия и Норвегия объявили о том, что признают Палестину в качестве государства. Ожидается, что аналогичное решение примет Испания. "К сожалению, нет. Даже если оно будет продолжено решением Испании, это не вносит никакого вклада в разрешение палестино-израильского конфликта... Оно отражает растущую заинтересованность мировой общественности в содействии мирному разрешению путём создания двух государств. В краткосрочной и среднесрочной перспективе весомого вклада такая позиция в разрешение конфликта, да и в нормализацию обстановки не вносит", - сказал Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что весомый вклад в развитие этого вопроса могут внести конкретные шаги со стороны Вашингтона или Китая. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину. "Следует ожидать достаточно едких заявлений со стороны представителей Израиля, особенно этим известен представитель Израиля в ООН, и от самого (премьера Израиль Биньямина) Нетаньяху. Ему (Израилю - ред.) нет никакой необходимости что-либо делать. Чем меньше Израиль будет предпринимать усилий, тем больше он сможет продемонстрировать, что эти действия не имеют никакого значения для него и никакой роли не играют", - полагает Лукьянов. По мнению эксперта, израильские политики ограничатся демаршами, никаких санкций ожидать не стоит.

https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html

https://ria.ru/20240510/palestina-1945160303.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, норвегия, исраэль кац, российская академия наук, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году