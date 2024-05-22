https://ria.ru/20240522/palestina-1947589413.html
Испания официально признает Палестину
Испания официально признает Палестину - РИА Новости, 22.05.2024
Испания официально признает Палестину
Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:21
2024-05-22T10:21
2024-05-22T10:23
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МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления в конгрессе депутатов (нижней палате парламента)."В следующий вторник, 28 мая, Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства", - сказал он.
https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, палестина
В мире, Испания, Палестина
Испания официально признает Палестину
Испания 28 мая официально признает Палестину