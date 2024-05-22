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Испания официально признает Палестину - РИА Новости, 22.05.2024
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10:21 22.05.2024 (обновлено: 10:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/palestina-1947589413.html
Испания официально признает Палестину
Испания официально признает Палестину - РИА Новости, 22.05.2024
Испания официально признает Палестину
Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:21
2024-05-22T10:23
в мире
испания
палестина
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МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления в конгрессе депутатов (нижней палате парламента)."В следующий вторник, 28 мая, Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства", - сказал он.
https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html
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в мире, испания, палестина
В мире, Испания, Палестина
Испания официально признает Палестину

Испания 28 мая официально признает Палестину

© AP Photo / Francisco SecoТолпа с Палестинскими флагами
Толпа с Палестинскими флагами - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Толпа с Палестинскими флагами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления в конгрессе депутатов (нижней палате парламента).
"В следующий вторник, 28 мая, Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства", - сказал он.
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