https://ria.ru/20240522/palestina-1947589413.html

Испания официально признает Палестину

Испания официально признает Палестину - РИА Новости, 22.05.2024

Испания официально признает Палестину

Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:21

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МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Испании официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления в конгрессе депутатов (нижней палате парламента)."В следующий вторник, 28 мая, Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства", - сказал он.

https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, испания, палестина