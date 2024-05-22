Опрос показал, как жители Молдавии относятся к НАТО
Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Более половины жителей Молдавии не доверяют НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии попросили дать свою оценку доверия различным международным институтам. Среди них были ВОЗ, НАТО, Европарламент, ЕС, Всемирный банк, ООН, ОБСЕ, Международный валютный фонд. Трансляция результатов опроса велась в прямом эфире на сайте Realitatea.md.
Согласно данным опроса, "мало" доверяют Североатлантическому альянсу 18% опрошенных, "очень мало или совсем не доверяют" - 42%. Доверяют НАТО - 21% респондентов и "очень доверяют" - 9%. Не слышали о такой организации 2% молдаван, не смогли ответить на вопрос – 8% респондентов.
При этом с недоверием к ЕС относится чуть более половины молдаван (28% респондентов "с небольшим недоверием", 25% опрошенных совсем не доверяют Евросоюзу). Благосклонно относятся к ЕС 27% респондентов, 13% - "очень доверяют". При этом не слышали о существовании ЕС 3% молдаван, а 4% опрошенных не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.