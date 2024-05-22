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РЭЦ проведет 24 мая онлайн-конференцию Export Online Creative - РИА Новости, 22.05.2024
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11:31 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/onlayn-konferentsiya-1947604812.html
РЭЦ проведет 24 мая онлайн-конференцию Export Online Creative
РЭЦ проведет 24 мая онлайн-конференцию Export Online Creative - РИА Новости, 22.05.2024
РЭЦ проведет 24 мая онлайн-конференцию Export Online Creative
Ведущих экспертов и лидеров креативного сектора соберут 24 мая на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online Creative, организатором... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:31
2024-05-22T11:31
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведущих экспертов и лидеров креативного сектора соберут 24 мая на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online Creative, организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Export Online Creative станет уникальной площадкой для обмена знаниями и опытом продвижения на внешние рынки в пяти ключевых направлениях: мода, дизайн, музыка, геймдев и фото/видео", - сообщает центр.Конференция начнется в 10.00 (мск) с пленарного заседания, в котором примут участие специалисты в области экспорта креативных товаров и услуг. Представители отраслевых организаций и государственных учреждений России и Казахстана поделятся своим видением перспектив экспорта в креативном секторе, обсудят эффективные стратегии работы на международных рынках и предоставят информацию о доступных мерах государственной поддержки для экспортеров.В рамках конференции каждая отрасль креативного сектора будет рассмотрена отдельно, что позволит участникам глубже погрузиться в специфику и перспективы развития каждой индустрии.Так, Алексей Кучма, основатель студии дизайна и разработки OPAL, расскажет о стратегиях выхода российских дизайнеров на международный рынок в сфере fashion tech. Арина Несвит из Asia Pacific поделится опытом продвижения российских брендов на китайской платформе Little Red Book. Юлия Далакян, основатель "Дома моды Юлии Далакян", обсудит глобальные перспективы российского дизайна в мире моды.Музыкальная сессия предложит участникам практические советы по защите интеллектуальной собственности и стратегии успешного продвижения на музыкальном рынке. Спикеры, такие как Даниил Терещенко из РЭЦ, Никита Давыдов из Национальной федерации музыкальной индустрии и музыканты Амаль Симакин и Владимир Радичук из группы Harddope, а также Николай Яровой из группы Triticum, поделятся своим видением развития отечественной музыки на международной арене.Сессия, посвященная киноиндустрии и фото/видео, предоставит инсайты о международном продвижении российских фильмов и сериалов. Светлана Барабанщикова, директор по международному развитию в кинокомпании СТВ, и Илья Кузнецов из анимационной студии "Мечталёт" поделятся своим профессиональным опытом и расскажут о влиянии географического положения на экспорт российской продукции.В сессии по геймдеву и IT Василий Овчинников и Александр Бодров из Организации развития видеоигровой индустрии обсудят взаимодействие с государством в экспортных проектах, Сергей Волков из 1C Game Studios поделится стратегиями достижения лидерства в мировой игровой индустрии, а Филипп Дубовик из Versus.Legal расскажет про юридические аспекты отрасли при выходе на внешние рынки.Регистрация на конференцию еще открыта, и все желающие могут присоединиться к этому уникальному событию. Отметим, все зарегистрированные онлайн-участники получат бонусные материалы от спикеров, которые помогут при выходе на международные рынки.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ проведет 24 мая онлайн-конференцию Export Online Creative

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведущих экспертов и лидеров креативного сектора соберут 24 мая на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online Creative, организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Export Online Creative станет уникальной площадкой для обмена знаниями и опытом продвижения на внешние рынки в пяти ключевых направлениях: мода, дизайн, музыка, геймдев и фото/видео", - сообщает центр.
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Конференция начнется в 10.00 (мск) с пленарного заседания, в котором примут участие специалисты в области экспорта креативных товаров и услуг. Представители отраслевых организаций и государственных учреждений России и Казахстана поделятся своим видением перспектив экспорта в креативном секторе, обсудят эффективные стратегии работы на международных рынках и предоставят информацию о доступных мерах государственной поддержки для экспортеров.
В рамках конференции каждая отрасль креативного сектора будет рассмотрена отдельно, что позволит участникам глубже погрузиться в специфику и перспективы развития каждой индустрии.
Так, Алексей Кучма, основатель студии дизайна и разработки OPAL, расскажет о стратегиях выхода российских дизайнеров на международный рынок в сфере fashion tech. Арина Несвит из Asia Pacific поделится опытом продвижения российских брендов на китайской платформе Little Red Book. Юлия Далакян, основатель "Дома моды Юлии Далакян", обсудит глобальные перспективы российского дизайна в мире моды.
Музыкальная сессия предложит участникам практические советы по защите интеллектуальной собственности и стратегии успешного продвижения на музыкальном рынке. Спикеры, такие как Даниил Терещенко из РЭЦ, Никита Давыдов из Национальной федерации музыкальной индустрии и музыканты Амаль Симакин и Владимир Радичук из группы Harddope, а также Николай Яровой из группы Triticum, поделятся своим видением развития отечественной музыки на международной арене.
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Сессия, посвященная киноиндустрии и фото/видео, предоставит инсайты о международном продвижении российских фильмов и сериалов. Светлана Барабанщикова, директор по международному развитию в кинокомпании СТВ, и Илья Кузнецов из анимационной студии "Мечталёт" поделятся своим профессиональным опытом и расскажут о влиянии географического положения на экспорт российской продукции.
В сессии по геймдеву и IT Василий Овчинников и Александр Бодров из Организации развития видеоигровой индустрии обсудят взаимодействие с государством в экспортных проектах, Сергей Волков из 1C Game Studios поделится стратегиями достижения лидерства в мировой игровой индустрии, а Филипп Дубовик из Versus.Legal расскажет про юридические аспекты отрасли при выходе на внешние рынки.
Регистрация на конференцию еще открыта, и все желающие могут присоединиться к этому уникальному событию. Отметим, все зарегистрированные онлайн-участники получат бонусные материалы от спикеров, которые помогут при выходе на международные рынки.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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