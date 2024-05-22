https://ria.ru/20240522/obrazovanie-1947577512.html
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены" - РИА Новости, 22.05.2024
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"
Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:31
2024-05-22T09:31
2024-05-22T10:26
общество
россия
григорий гуров
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года и запустили проект, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров в своем официальном Тelegram-канале."Порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года… Настоящий порядок конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" в 2024 году... определяет сроки и порядок организации и проведения программы, а также количество участников и требования к ним", - говорится в документе, опубликованном Гуровым. Более того, отмечается, что программа в 2024 году реализуется с 22 мая по 31 декабря. "Это уникальная возможность прочувствовать студенческую жизнь и познакомиться с программой и возможностями ведущих вузов России. Полученные опыт и знания пригодятся в дальнейшей учебе и карьере. В прошлом году в проекте приняли участие почти 15 тысяч ребят и 116 вузов-партнеров", - прокомментировал Гуров. Уточняется, что принять участие в проекте могут дети от 14 до 17 лет.
https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935512671.html
https://rsport.ria.ru/20240227/navka-1929878675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_35e1e0f00a8d67d416452fecb3caa0fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, григорий гуров, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Григорий Гуров, Навигатор абитуриента
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"
Гуров: Минобрнауки утвердило порядок отбора программ "Университетские смены"
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года и запустили проект, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров в своем официальном Тelegram-канале
.
"Порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года… Настоящий порядок конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" в 2024 году... определяет сроки и порядок организации и проведения программы, а также количество участников и требования к ним", - говорится в документе, опубликованном Гуровым.
Более того, отмечается, что программа в 2024 году реализуется с 22 мая по 31 декабря.
"Это уникальная возможность прочувствовать студенческую жизнь и познакомиться с программой и возможностями ведущих вузов России. Полученные опыт и знания пригодятся в дальнейшей учебе и карьере. В прошлом году в проекте приняли участие почти 15 тысяч ребят и 116 вузов-партнеров", - прокомментировал Гуров.
Уточняется, что принять участие в проекте могут дети от 14 до 17 лет.