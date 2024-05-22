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"Движение первых" запустило проект "Университетские смены" - РИА Новости, 22.05.2024
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09:31 22.05.2024 (обновлено: 10:26 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/obrazovanie-1947577512.html
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены" - РИА Новости, 22.05.2024
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"
Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:31
2024-05-22T10:26
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года и запустили проект, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров в своем официальном Тelegram-канале."Порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года… Настоящий порядок конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" в 2024 году... определяет сроки и порядок организации и проведения программы, а также количество участников и требования к ним", - говорится в документе, опубликованном Гуровым. Более того, отмечается, что программа в 2024 году реализуется с 22 мая по 31 декабря. "Это уникальная возможность прочувствовать студенческую жизнь и познакомиться с программой и возможностями ведущих вузов России. Полученные опыт и знания пригодятся в дальнейшей учебе и карьере. В прошлом году в проекте приняли участие почти 15 тысяч ребят и 116 вузов-партнеров", - прокомментировал Гуров. Уточняется, что принять участие в проекте могут дети от 14 до 17 лет.
https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935512671.html
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общество, россия, григорий гуров, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Григорий Гуров, Навигатор абитуриента
"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"

Гуров: Минобрнауки утвердило порядок отбора программ "Университетские смены"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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"Движение первых". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года и запустили проект, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров в своем официальном Тelegram-канале.
"Порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года… Настоящий порядок конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" в 2024 году... определяет сроки и порядок организации и проведения программы, а также количество участников и требования к ним", - говорится в документе, опубликованном Гуровым.
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Более того, отмечается, что программа в 2024 году реализуется с 22 мая по 31 декабря.
"Это уникальная возможность прочувствовать студенческую жизнь и познакомиться с программой и возможностями ведущих вузов России. Полученные опыт и знания пригодятся в дальнейшей учебе и карьере. В прошлом году в проекте приняли участие почти 15 тысяч ребят и 116 вузов-партнеров", - прокомментировал Гуров.
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Уточняется, что принять участие в проекте могут дети от 14 до 17 лет.
 
ОбществоРоссияГригорий ГуровНавигатор абитуриента
 
 
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