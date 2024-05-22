https://ria.ru/20240522/obrazovanie-1947577512.html

"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"

"Движение первых" запустило проект "Университетские смены" - РИА Новости, 22.05.2024

"Движение первых" запустило проект "Университетские смены"

Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:31

2024-05-22T09:31

2024-05-22T10:26

общество

россия

григорий гуров

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организация "Движение Первых", Минобрнауки РФ утвердили порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года и запустили проект, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров в своем официальном Тelegram-канале."Порядок организации и проведения конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" 2024 года… Настоящий порядок конкурсного отбора образовательно-туристских программ "Университетские смены" в 2024 году... определяет сроки и порядок организации и проведения программы, а также количество участников и требования к ним", - говорится в документе, опубликованном Гуровым. Более того, отмечается, что программа в 2024 году реализуется с 22 мая по 31 декабря. "Это уникальная возможность прочувствовать студенческую жизнь и познакомиться с программой и возможностями ведущих вузов России. Полученные опыт и знания пригодятся в дальнейшей учебе и карьере. В прошлом году в проекте приняли участие почти 15 тысяч ребят и 116 вузов-партнеров", - прокомментировал Гуров. Уточняется, что принять участие в проекте могут дети от 14 до 17 лет.

https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935512671.html

https://rsport.ria.ru/20240227/navka-1929878675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, григорий гуров, навигатор абитуриента