https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html
"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.05.2024
"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
Российские военные штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:12
2024-05-22T13:12
2024-05-22T13:12
в мире
харьковская область
авдеевка
вооруженные силы украины
марьинка (днр)
украина
политика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных."Они ведут огонь из артиллерии с большого расстояния, уничтожают все, а затем небольшими группами штурмуют, но в большом количестве и с разных направлений", — цитируют журналисты украинского офицера.По словам военнослужащих ВСУ, тактика наступления российских сил значительно изменилась.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html
https://ria.ru/20240522/tni-1947593819.html
харьковская область
авдеевка
марьинка (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, авдеевка, вооруженные силы украины, марьинка (днр), украина, политика, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Марьинка (ДНР), Украина, Политика, Вооруженные силы РФ
"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
NYT: ВС России штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений