https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html

"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.05.2024

"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

Российские военные штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:12

2024-05-22T13:12

2024-05-22T13:12

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские военные штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных."Они ведут огонь из артиллерии с большого расстояния, уничтожают все, а затем небольшими группами штурмуют, но в большом количестве и с разных направлений", — цитируют журналисты украинского офицера.По словам военнослужащих ВСУ, тактика наступления российских сил значительно изменилась.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.

https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html

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в мире, харьковская область, авдеевка, вооруженные силы украины, марьинка (днр), украина, политика, вооруженные силы рф