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Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России - РИА Новости, 22.05.2024
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09:40 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/nyt-1947580675.html
Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России
Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России - РИА Новости, 22.05.2024
Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России
Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:40
2024-05-22T09:40
россия
америка
киев
южный военный округ
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
в мире
украина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times."Уже много лет американские политики обеспокоены наличием у России огромного арсенала тактического ядерного оружия, но попытки взять его под свой контроль дипломатическим путем не увенчались успехом на фоне все более повсеместного ослабления договоров времен холодной войны о контроле над ядерным вооружением", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что Россия начала учения с ядерным оружием на фоне заявлений стран Запада о том, что союзники Киева могут отправить свои войска на Украину из-за провалов ВСУ на фронте.Накануне Минобороны сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС России начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947569663.html
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россия, америка, киев, южный военный округ, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии, в мире, украина, политика
Россия, Америка, Киев, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Политика
Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России

NYT: попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал России провалились

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times.
«
"Уже много лет американские политики обеспокоены наличием у России огромного арсенала тактического ядерного оружия, но попытки взять его под свой контроль дипломатическим путем не увенчались успехом на фоне все более повсеместного ослабления договоров времен холодной войны о контроле над ядерным вооружением", — говорится в материале.
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Журналисты также отметили, что Россия начала учения с ядерным оружием на фоне заявлений стран Запада о том, что союзники Киева могут отправить свои войска на Украину из-за провалов ВСУ на фронте.
Накануне Минобороны сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС России начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
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