https://ria.ru/20240522/nyt-1947580675.html

Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России

Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России - РИА Новости, 22.05.2024

Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России

Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:40

2024-05-22T09:40

2024-05-22T09:40

россия

америка

киев

южный военный округ

вооруженные силы украины

санкции в отношении россии

в мире

украина

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times."Уже много лет американские политики обеспокоены наличием у России огромного арсенала тактического ядерного оружия, но попытки взять его под свой контроль дипломатическим путем не увенчались успехом на фоне все более повсеместного ослабления договоров времен холодной войны о контроле над ядерным вооружением", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что Россия начала учения с ядерным оружием на фоне заявлений стран Запада о том, что союзники Киева могут отправить свои войска на Украину из-за провалов ВСУ на фронте.Накануне Минобороны сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС России начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947569663.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947427699.html

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америка

киев

украина

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россия, америка, киев, южный военный округ, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии, в мире, украина, политика