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Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России
Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России - РИА Новости, 22.05.2024
Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России
Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:40
2024-05-22T09:40
2024-05-22T09:40
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киев
южный военный округ
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Попытки Соединенных штатов Америки начать контролировать ядерный арсенал России провалились, пишет The New York Times."Уже много лет американские политики обеспокоены наличием у России огромного арсенала тактического ядерного оружия, но попытки взять его под свой контроль дипломатическим путем не увенчались успехом на фоне все более повсеместного ослабления договоров времен холодной войны о контроле над ядерным вооружением", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что Россия начала учения с ядерным оружием на фоне заявлений стран Запада о том, что союзники Киева могут отправить свои войска на Украину из-за провалов ВСУ на фронте.Накануне Минобороны сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС России начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947569663.html
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Все провалилось. Американские СМИ признали неудобную правду о России
NYT: попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал России провалились