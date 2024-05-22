https://ria.ru/20240522/nti-1947716800.html
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов - РИА Новости, 22.05.2024
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) к разработке всех нацпроектов РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:10
2024-05-22T17:10
2024-05-22T17:10
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета. Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ. "Первый национальный проект технологического суверенитета по беспилотным авиационным системам был сформирован и запущен во многом благодаря вкладу частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы. Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета", - сказал Путин. Глава государства добавил, что обязательно надо учитывать мнения новаторов, предпринимателей при формировании плана развития передовых отраслей.
https://ria.ru/20240507/nauka-1944505476.html
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке технологических нацпроектов