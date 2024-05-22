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Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов - РИА Новости, 22.05.2024
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17:10 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/nti-1947716800.html
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов - РИА Новости, 22.05.2024
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) к разработке всех нацпроектов РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:10
2024-05-22T17:10
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета. Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ. "Первый национальный проект технологического суверенитета по беспилотным авиационным системам был сформирован и запущен во многом благодаря вкладу частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы. Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета", - сказал Путин. Глава государства добавил, что обязательно надо учитывать мнения новаторов, предпринимателей при формировании плана развития передовых отраслей.
https://ria.ru/20240507/nauka-1944505476.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке нацпроектов

Путин призвал привлечь платформу НТИ к разработке технологических нацпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета.
Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам
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"Первый национальный проект технологического суверенитета по беспилотным авиационным системам был сформирован и запущен во многом благодаря вкладу частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы. Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что обязательно надо учитывать мнения новаторов, предпринимателей при формировании плана развития передовых отраслей.
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Вчера, 13:48
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Технологии
 
 
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