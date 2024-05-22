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Аршинова: НКО "Евразия" планирует создавать межгосударственные проекты - РИА Новости, 22.05.2024
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22:06 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/nko-1947766040.html
Аршинова: НКО "Евразия" планирует создавать межгосударственные проекты
Аршинова: НКО "Евразия" планирует создавать межгосударственные проекты - РИА Новости, 22.05.2024
Аршинова: НКО "Евразия" планирует создавать межгосударственные проекты
Некоммерческая организация (НКО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" планирует создавать не только внутригосударственные проекты, но и... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T22:06
2024-05-22T22:06
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Некоммерческая организация (НКО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" планирует создавать не только внутригосударственные проекты, но и межгосударственные, а также форумные площадки, сообщила первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению, председатель Совета НКО "Евразия" Алена Аршинова. В среду прошла презентация некоммерческой организацией (НКО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" первых проектов: "Узнай Россию", "Территория детства" и грантового конкурса "Евразия — континент возможностей". "Мы хотим создавать форумные площадки, чтобы дальше ребята собирались, делились, отчитывались, рассказывали, как был ход реализации (проектов – ред.)… Это фактически создание дружеской сети на территории Евразии… Фактически создать не только внутригосударственные проекты, но и межгосударственные проекты", - сказала она на презентации в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По ее словам, в проекте "Узнай Россию" участники смогут посмотреть больше, чем жители самой России. "У участников есть возможность побыть в ведущих компаниях страны… Наша задача уже в этом году - чтобы около 10 тысяч человек прошли эту программу", - подчеркнула Аршинова. Она отметила, что основная задача проекта в том, что ребята научились сами делать выводы и очень критично подходили к тому, какие стереотипы им навязываются, в том числе в контексте геополитических вопросов. Прием заявок по программе осуществляется с 23 мая по 11 августа. Аршинова подчеркнула, что в программе очень профессиональные кураторы. Второй проект - "Евразия — континент возможностей", где планируется поддержать около двух с половиной тысяч инициатив. В программе предлагаются грант на один миллион рублей, а срок реализации первого этапа намечен на май-декабрь 2024 года. Третий проект - "Территория детства", благодаря которому школьники смогут стать участниками уникальных смен оздоровительных лагерей России. Путевку получают победители конкурса, который уже начался и продлится до 20 августа. Принять участие могут дети от 14 до 16 лет.
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общество, россия, евразия, госдума рф
Общество, Россия, Евразия, Госдума РФ
Аршинова: НКО "Евразия" планирует создавать межгосударственные проекты

Депутат Аршинова: НКО "Евразия" планирует создавать межгосударственные проекты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Алена Аршинова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Алена Аршинова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Алена Аршинова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Некоммерческая организация (НКО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" планирует создавать не только внутригосударственные проекты, но и межгосударственные, а также форумные площадки, сообщила первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению, председатель Совета НКО "Евразия" Алена Аршинова.
В среду прошла презентация некоммерческой организацией (НКО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" первых проектов: "Узнай Россию", "Территория детства" и грантового конкурса "Евразия — континент возможностей".
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«
"Мы хотим создавать форумные площадки, чтобы дальше ребята собирались, делились, отчитывались, рассказывали, как был ход реализации (проектов – ред.)… Это фактически создание дружеской сети на территории Евразии… Фактически создать не только внутригосударственные проекты, но и межгосударственные проекты", - сказала она на презентации в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По ее словам, в проекте "Узнай Россию" участники смогут посмотреть больше, чем жители самой России.
«
"У участников есть возможность побыть в ведущих компаниях страны… Наша задача уже в этом году - чтобы около 10 тысяч человек прошли эту программу", - подчеркнула Аршинова.
Она отметила, что основная задача проекта в том, что ребята научились сами делать выводы и очень критично подходили к тому, какие стереотипы им навязываются, в том числе в контексте геополитических вопросов.
Прием заявок по программе осуществляется с 23 мая по 11 августа. Аршинова подчеркнула, что в программе очень профессиональные кураторы.
Второй проект - "Евразия — континент возможностей", где планируется поддержать около двух с половиной тысяч инициатив. В программе предлагаются грант на один миллион рублей, а срок реализации первого этапа намечен на май-декабрь 2024 года.
Третий проект - "Территория детства", благодаря которому школьники смогут стать участниками уникальных смен оздоровительных лагерей России. Путевку получают победители конкурса, который уже начался и продлится до 20 августа. Принять участие могут дети от 14 до 16 лет.
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