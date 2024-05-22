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Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года - РИА Новости, 22.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:24 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/niki-1947657092.html
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года - РИА Новости, 22.05.2024
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года
Почти 4,5 тысячи детей с тяжелыми патологиями осмотрели специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:24
2024-05-22T14:24
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи детей с тяжелыми патологиями осмотрели специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года наша мобильная бригада совершила 55 выездов. В рамках этих выездов врачи осмотрели почти 4,5 тысячи детей, из которых более 200 направлены в наш многопрофильный стационар для прохождения более углубленного обследования", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря выездам специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. Выездная бригада состоит из невролога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс имеет современную медицинскую технику – клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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ника, московская область (подмосковье), дети, врачи
Новости Подмосковья, НИКА, Московская область (Подмосковье), Дети, Врачи

Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи детей с тяжелыми патологиями осмотрели специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала года наша мобильная бригада совершила 55 выездов. В рамках этих выездов врачи осмотрели почти 4,5 тысячи детей, из которых более 200 направлены в наш многопрофильный стационар для прохождения более углубленного обследования", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря выездам специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии.
Выездная бригада состоит из невролога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс имеет современную медицинскую технику – клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
 
Новости ПодмосковьяНИКАМосковская область (Подмосковье)ДетиВрачи
 
 
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