https://ria.ru/20240522/niki-1947657092.html
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года - РИА Новости, 22.05.2024
Почти 4,5 тысячи детей осмотрели в мобильном комплексе НИКИ с начала года
Почти 4,5 тысячи детей с тяжелыми патологиями осмотрели специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:24
2024-05-22T14:24
2024-05-22T14:24
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи детей с тяжелыми патологиями осмотрели специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года наша мобильная бригада совершила 55 выездов. В рамках этих выездов врачи осмотрели почти 4,5 тысячи детей, из которых более 200 направлены в наш многопрофильный стационар для прохождения более углубленного обследования", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря выездам специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. Выездная бригада состоит из невролога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс имеет современную медицинскую технику – клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
https://ria.ru/20240521/khotkovo-1947520171.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ника, московская область (подмосковье), дети, врачи
Новости Подмосковья, НИКА, Московская область (Подмосковье), Дети, Врачи
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи детей с тяжелыми патологиями осмотрели специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала года наша мобильная бригада совершила 55 выездов. В рамках этих выездов врачи осмотрели почти 4,5 тысячи детей, из которых более 200 направлены в наш многопрофильный стационар для прохождения более углубленного обследования", - сказала директор НИКИ
Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря выездам специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии.
Выездная бригада состоит из невролога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс имеет современную медицинскую технику – клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.