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В России не пропагандируется ношение никаба, считают муфтии - РИА Новости, 22.05.2024
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07:06 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/nikaby-1947565327.html
В России не пропагандируется ношение никаба, считают муфтии
В России не пропагандируется ношение никаба, считают муфтии - РИА Новости, 22.05.2024
В России не пропагандируется ношение никаба, считают муфтии
Опрошенные РИА Новости муфтии заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России, а духовные управления мусульман выступают за выбор мусульманками одежды, РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:06
2024-05-22T07:06
ильдар аляутдинов
россия
валерий фадеев
исмаил бердиев
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости муфтии заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России, а духовные управления мусульман выступают за выбор мусульманками одежды, соответствующей базовым требованиям религии. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью "Парламентской газете" выступил за запрет никабов, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. "Духовное управление мусульман РФ (ДУМ РФ) не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих", – сказал зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Вместе с тем, отметил он, предложение о запрете ношения никаба может встретить непонимание не только у российской, но и у мировой мусульманской общественности, а также может быть использовано западными странами для антироссийской пропаганды. В частности, напомнил муфтий, недавно в Казани состоялся Международный экономический форум "Россия – исламский мир", почетными гостями которого были женщины, носившие никаб. При этом исламские богословы, по его словам, высказывают разные мнения относительно никаба, однако среди них нельзя встретить мнения о его нежелательности, а ношение закрытого одеяния женщинами было традицией многих народов еще до принятия ими ислама. "Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации открыт к диалогу и готов обсудить вопросы, связанные с ношением никаба, с представителями власти", – сказал Аляутдинов. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что ношение никаба не является обязательным с точки зрения шариата. "Касаемо никаба, которым женщины закрывают лицо, оставляя щелочки для глаз, - этого по шариату нет. Никаб - обычай в некоторых восточных странах. У нас, повторю, этого нет. Поэтому у женщины лицо должно быть открыто. Да, мы за то, чтобы они носили платки, но чтобы волосы у девушек и женщин были прикрыты. Кстати, в православии тоже так", - сказал он.
https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html
https://ria.ru/20240522/vospitatelnye_kolonii-1947549010.html
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ильдар аляутдинов, россия, валерий фадеев, исмаил бердиев
Ильдар Аляутдинов, Россия, Валерий Фадеев, Исмаил Бердиев
В России не пропагандируется ношение никаба, считают муфтии

Опрошенные муфтии заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка в платке-никабе на площади перед мечетью Хасана II в Касабланке
Девушка в платке-никабе на площади перед мечетью Хасана II в Касабланке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Девушка в платке-никабе на площади перед мечетью Хасана II в Касабланке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости муфтии заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России, а духовные управления мусульман выступают за выбор мусульманками одежды, соответствующей базовым требованиям религии.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью "Парламентской газете" выступил за запрет никабов, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.
Муфтий Ильдар Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба
00:48
"Духовное управление мусульман РФ (ДУМ РФ) не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих", – сказал зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Вместе с тем, отметил он, предложение о запрете ношения никаба может встретить непонимание не только у российской, но и у мировой мусульманской общественности, а также может быть использовано западными странами для антироссийской пропаганды. В частности, напомнил муфтий, недавно в Казани состоялся Международный экономический форум "Россия – исламский мир", почетными гостями которого были женщины, носившие никаб.
При этом исламские богословы, по его словам, высказывают разные мнения относительно никаба, однако среди них нельзя встретить мнения о его нежелательности, а ношение закрытого одеяния женщинами было традицией многих народов еще до принятия ими ислама.
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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"Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации открыт к диалогу и готов обсудить вопросы, связанные с ношением никаба, с представителями власти", – сказал Аляутдинов.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что ношение никаба не является обязательным с точки зрения шариата.
"Касаемо никаба, которым женщины закрывают лицо, оставляя щелочки для глаз, - этого по шариату нет. Никаб - обычай в некоторых восточных странах. У нас, повторю, этого нет. Поэтому у женщины лицо должно быть открыто. Да, мы за то, чтобы они носили платки, но чтобы волосы у девушек и женщин были прикрыты. Кстати, в православии тоже так", - сказал он.
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Глава СПЧ предложил запретить в России никабы
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Ильдар АляутдиновРоссияВалерий ФадеевИсмаил Бердиев
 
 
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