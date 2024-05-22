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Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного контроля над Газой
Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного контроля над Газой - РИА Новости, 22.05.2024
Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного контроля над Газой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его "устойчивой демилитаризации"... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:22
2024-05-22T00:22
2024-05-22T00:22
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его "устойчивой демилитаризации" в случае разгрома палестинского движения ХАМАС. "Когда ХАМАС будет побежден, нам нужно будет обеспечить устойчивую демилитаризацию Газы. Я считаю, что единственная сила, которая способна предотвратить возрождение терроризма на обозримую перспективу – это Израиль", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN. Нетаньяху добавил, что гражданское управление двухмиллионным анклавом он хочет передать самим местным жителями, которые не связаны с ХАМАС. Он также рассчитывает запустить программу послевоенного восстановления сектора Газа на деньги международного сообщества, включая "умеренные арабские страны". "Демилитаризация, гражданская администрация силами представителей местного населения, которые не стремятся к разрушению Израиля, и ответственная реконструкция. Я считаю, что это реалистичный план", - сказал премьер-министр. Израиль в 2005 году вывел войска из сектора Газа и демонтировал расположенные там еврейские поселения в рамках "одностороннего размежевания" с палестинцами, но сохранил контроль над границами анклава, его воздушными и морским пространством.
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного контроля над Газой
Нетаньяху намекнул на план военного контроля над Газой в случае победы над ХАМАС
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул
на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его "устойчивой демилитаризации" в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.
"Когда ХАМАС будет побежден, нам нужно будет обеспечить устойчивую демилитаризацию Газы. Я считаю, что единственная сила, которая способна предотвратить возрождение терроризма на обозримую перспективу – это Израиль", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.
Нетаньяху добавил, что гражданское управление двухмиллионным анклавом он хочет передать самим местным жителями, которые не связаны с ХАМАС. Он также рассчитывает запустить программу послевоенного восстановления сектора Газа на деньги международного сообщества, включая "умеренные арабские страны".
"Демилитаризация, гражданская администрация силами представителей местного населения, которые не стремятся к разрушению Израиля, и ответственная реконструкция. Я считаю, что это реалистичный план", - сказал премьер-министр.
Израиль в 2005 году вывел войска из сектора Газа и демонтировал расположенные там еврейские поселения в рамках "одностороннего размежевания" с палестинцами, но сохранил контроль над границами анклава, его воздушными и морским пространством.