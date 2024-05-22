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"И дня не пройдет". В США раскрыли сценарий войны НАТО с Россией - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 22.05.2024 (обновлено: 19:13 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html
"И дня не пройдет". В США раскрыли сценарий войны НАТО с Россией
"И дня не пройдет". В США раскрыли сценарий войны НАТО с Россией - РИА Новости, 22.05.2024
"И дня не пройдет". В США раскрыли сценарий войны НАТО с Россией
Страны НАТО гарантированно потерпят поражение, если решат напасть на Россию, заявил экс-полковник США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:59
2024-05-22T19:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
эммануэль макрон
дэвид кэмерон
грант шаппс
нато
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Страны НАТО гарантированно потерпят поражение, если решат напасть на Россию, заявил экс-полковник США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."У НАТО нет ни малейшего шанса совершить проникновение (через восточную границу альянса – прим. ред.), которое могло бы продлиться дольше одного дня и продвинуться более чем на сотню километров", — сказал военный.По мнению Уилкерсона, западные политики и военная верхушка находятся в заблуждении по поводу возможностей и боеспособности своих войск."Им (политикам – прим. ред.) стыдно за то, что они ошиблись насчет возможностей Украины и России в этом конфликте. &lt;…&gt; Мобилизационный потенциал и боевая готовность Соединенных Штатов находятся в плачевном состоянии. Прямо как это было в начале 1970-х годов, после Вьетнама. &lt;…&gt; Поэтому все высказывания о готовности США стянуть войска и сразиться с Россией являются настоящим безумием", — резюмировал экс-советник.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947472871.html
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947569663.html
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россия, украина, сша, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, грант шаппс, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Грант Шаппс, НАТО, Вооруженные силы Украины
"И дня не пройдет". В США раскрыли сценарий войны НАТО с Россией

Экс-полковник США Уилкерсон: НАТО потерпит поражение, если сразится с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБатальон НАТО под руководством США в польском Ожише
Батальон НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Батальон НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Страны НАТО гарантированно потерпят поражение, если решат напасть на Россию, заявил экс-полковник США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"У НАТО нет ни малейшего шанса совершить проникновение (через восточную границу альянса – прим. ред.), которое могло бы продлиться дольше одного дня и продвинуться более чем на сотню километров", — сказал военный.
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По мнению Уилкерсона, западные политики и военная верхушка находятся в заблуждении по поводу возможностей и боеспособности своих войск.
"Им (политикам – прим. ред.) стыдно за то, что они ошиблись насчет возможностей Украины и России в этом конфликте. <…> Мобилизационный потенциал и боевая готовность Соединенных Штатов находятся в плачевном состоянии. Прямо как это было в начале 1970-х годов, после Вьетнама. <…> Поэтому все высказывания о готовности США стянуть войска и сразиться с Россией являются настоящим безумием", — резюмировал экс-советник.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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