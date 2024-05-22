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У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу - РИА Новости, 22.05.2024
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11:44 22.05.2024 (обновлено: 17:03 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/nadpis-1947610324.html
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу - РИА Новости, 22.05.2024
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу
Огромная приветственная шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:44
2024-05-22T17:03
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россия
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ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Огромная приветственная шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку самолетов. Надпись "Добро пожаловать в Пензу!" художники нанесли на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея, который расположен вблизи пермского аэропорта. Фотография площадки была опубликована одним из участников арт-команды "Красим забор" Львом Губиным в Instagram*. "Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева", — указано в комментарии под снимком. Идею реализовывали 11 человек. В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230712/diktor-1883701508.html
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пенза, пермь, россия, общество
Пенза, Пермь, Россия, Общество
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу

У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!"

© Фото : Лев ГубинШуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" у аэропорта Перми
Шуточная надпись Добро пожаловать в Пензу! у аэропорта Перми - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Лев Губин
Шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" у аэропорта Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Огромная приветственная шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку самолетов.
Надпись "Добро пожаловать в Пензу!" художники нанесли на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея, который расположен вблизи пермского аэропорта. Фотография площадки была опубликована одним из участников арт-команды "Красим забор" Львом Губиным в Instagram*.
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"Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева", — указано в комментарии под снимком. Идею реализовывали 11 человек.
В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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