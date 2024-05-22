https://ria.ru/20240522/nadpis-1947610324.html

У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу

У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу - РИА Новости, 22.05.2024

У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу

Огромная приветственная шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:44

2024-05-22T11:44

2024-05-22T17:03

пенза

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россия

общество

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ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Огромная приветственная шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку самолетов. Надпись "Добро пожаловать в Пензу!" художники нанесли на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея, который расположен вблизи пермского аэропорта. Фотография площадки была опубликована одним из участников арт-команды "Красим забор" Львом Губиным в Instagram*. "Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева", — указано в комментарии под снимком. Идею реализовывали 11 человек. В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230712/diktor-1883701508.html

https://ria.ru/20240125/perm-1923444981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, пермь, россия, общество