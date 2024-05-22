У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!"
© Фото : Лев ГубинШуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" у аэропорта Перми
© Фото : Лев Губин
Шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" у аэропорта Перми
ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Огромная приветственная шуточная надпись "Добро пожаловать в Пензу!" появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку самолетов.
Надпись "Добро пожаловать в Пензу!" художники нанесли на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея, который расположен вблизи пермского аэропорта. Фотография площадки была опубликована одним из участников арт-команды "Красим забор" Львом Губиным в Instagram*.
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"Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева", — указано в комментарии под снимком. Идею реализовывали 11 человек.
В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.
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