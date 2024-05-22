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МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным - РИА Новости, 22.05.2024
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16:01 22.05.2024 (обновлено: 16:10 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mts-1947690847.html
МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным
МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным - РИА Новости, 22.05.2024
МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным
МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:01
2024-05-22T16:10
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании."Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме", - сказали там.Ране в среду ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным

МТС: рост цен экономически обоснован, ФАС были предоставлены подтверждения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый логотип МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании.
"Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме", - сказали там.
Ране в среду ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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