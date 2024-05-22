https://ria.ru/20240522/mpt-1947533792.html

В мэрии рассказали, что построено по программе стимулирования создания МПТ

В мэрии рассказали, что построено по программе стимулирования создания МПТ - РИА Новости, 22.05.2024

В мэрии рассказали, что построено по программе стимулирования создания МПТ

В 7 столичных административных округах реализовано пятнадцать проектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:07

2024-05-22T09:07

2024-05-22T09:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

зеленоградский административный округ

владислав овчинский

максим ликсутов

сергей собянин

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В 7 столичных административных округах реализовано пятнадцать проектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В рамках программы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию свыше 380 тыс. кв. м. коммерческих и соцобъектов. Это 9% от общего объема недвижимости, строительство которой запланировано по данной программе", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).За два года в Москве построили 3 школы, 5 детсадов, логистический и промкомплексы, а также технопарк "Бутово". Еще 4 проекта реализовали в рамках программы стимулирования создания МПТ с марта по май этого года.По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Владислава Овчинского, с начала текущего года уже сдан технологический парк "Крекшино", школа для 1,2 тысячи учеников в Троицком и Новомосковском административных округах, 1-ая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленоградском административном округе, а также ТЦ "Кузьминки Молл" на юго-востоке столицы. "Всего на построенных по программе создания мест приложения труда объектах будет организовано порядка 8 тысяч рабочих мест, в том числе высококвалифицированных", — отметил Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.В частности, в технопарке "Крекшино" уже заработало швейное производство. Также в ТиНАО благодаря инвестициям возвели логистический объект и комплекс по производству модульных зданий, 3 детсада на 820 мест и 2 большие школы для 2350 учеников. Всего в округе будет создано порядка трех тысяч рабочих мест.Получить работу в технологическом парке "Алабушево", который находится в ОЭЗ "Технополис Москва", могут более 2,5 тысячи соискателей. Первые 1,2 тысячи рабочих мест создадут уже после ввода в эксплуатацию первой очереди объекта. Резидентами технопарка могут стать технико-внедренческие и высокотехнологичные предприятия, а также компании, производящие микроэлектронику, добавили в ДИПП.С появлением на юго-западе Москвы промпарка "Бутово" у порядка 1,8 тысячи человек появится возможность трудоустроиться на современном предприятии. На территории парка расположились производства медоборудования, вентиляционных систем и оборудования для кондиционеров, товаров из картона и крафт-пакетов, а также строительные и промышленные компании.Кроме того, более 2 тысяч рабочих мест появится в первом ТЦ, построенном в рамках проекта стимулирования создания мест приложения труда.Программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила почти все районы мегаполиса. За это время Москва заключила свыше ста соглашений с инвесторами, которые планируют возвести более 4,6 млн. кв. м. коммерческой и соцнедвижимости, что позволит создать свыше 215 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.Ранее в ДИПП сообщили, что возведение школы на 1150 мест на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы завершено более чем на 50 процентов.

https://ria.ru/20240512/rabota-1944778799.html

https://ria.ru/20240511/stroitelstvo-1944768447.html

https://ria.ru/20240507/moskva-1944337316.html

москва

зеленоградский административный округ

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, зеленоградский административный округ, владислав овчинский, максим ликсутов , сергей собянин, новомосковский административный округ