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ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 22.05.2024 (обновлено: 16:59 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mospino-1947710885.html
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР
Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:48
2024-05-22T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
моспино
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Моспино: выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством.О последствиях на данный момент не сообщается.Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
https://ria.ru/20240522/zaes-1947708142.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, моспино, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Моспино, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР

ВСУ выпустили ракету ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Моспино в ДНР. 22 мая 2024
Последствия обстрела города Моспино в ДНР. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела города Моспино в ДНР. 22 мая 2024
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Моспино: выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством.
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О последствиях на данный момент не сообщается.
Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМоспиноВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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