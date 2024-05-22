https://ria.ru/20240522/mospino-1947710885.html
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР
Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:48
2024-05-22T16:48
2024-05-22T16:59
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Моспино: выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством.О последствиях на данный момент не сообщается.Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, моспино, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Моспино, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР
ВСУ выпустили ракету ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР