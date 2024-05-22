https://ria.ru/20240522/mospino-1947710885.html

ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР

ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024

ВСУ выпустили ракету с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР

Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:48

2024-05-22T16:48

2024-05-22T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

моспино

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Моспино: выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством.О последствиях на данный момент не сообщается.Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

https://ria.ru/20240522/zaes-1947708142.html

донецкая народная республика

моспино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, моспино, вооруженные силы украины, сцкк