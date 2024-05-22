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Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных - РИА Новости, 22.05.2024
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00:25 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных - РИА Новости, 22.05.2024
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных
В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:25
2024-05-22T00:25
общество
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россия
марина макарова
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В Москве 25-26 градусов в субботу и 23-28 – в воскресенье", - сказала Макарова. По ее словам, такая погода будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. При этом синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается 7-12 градусов. "Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода", - сказала метеоролог. Макарова добавила, что в субботу в Москве осадков не ожидается, в воскресенье прогнозируются местами кратковременные дожди.
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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Экология в России
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных

Синоптик Макарова: в Москве в выходные ожидаются плюс 25-26 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«
"В Москве 25-26 градусов в субботу и 23-28 – в воскресенье", - сказала Макарова.
По ее словам, такая погода будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. При этом синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается 7-12 градусов.
"Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода", - сказала метеоролог.
Макарова добавила, что в субботу в Москве осадков не ожидается, в воскресенье прогнозируются местами кратковременные дожди.
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