https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных - РИА Новости, 22.05.2024
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных
В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:25
2024-05-22T00:25
2024-05-22T00:25
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888367960_0:245:3071:1972_1920x0_80_0_0_6c3af1f8820048685907db4cae44d118.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В Москве 25-26 градусов в субботу и 23-28 – в воскресенье", - сказала Макарова. По ее словам, такая погода будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. При этом синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается 7-12 градусов. "Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода", - сказала метеоролог. Макарова добавила, что в субботу в Москве осадков не ожидается, в воскресенье прогнозируются местами кратковременные дожди.
https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888367960_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81f17edf6d2e50074ecb366efa3d15dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Экология в России
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных
Синоптик Макарова: в Москве в выходные ожидаются плюс 25-26 градусов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«
"В Москве 25-26 градусов в субботу и 23-28 – в воскресенье", - сказала Макарова.
По ее словам, такая погода будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. При этом синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается 7-12 градусов.
"Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода", - сказала метеоролог.
Макарова добавила, что в субботу в Москве осадков не ожидается, в воскресенье прогнозируются местами кратковременные дожди.