https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html

Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных

Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных - РИА Новости, 22.05.2024

Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных

В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:25

2024-05-22T00:25

2024-05-22T00:25

общество

москва

россия

марина макарова

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве прогнозируется плюс 25-26 градусов в субботу и плюс 23-28 – в воскресенье, при этом ночные температуры еще не будут летними, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В Москве 25-26 градусов в субботу и 23-28 – в воскресенье", - сказала Макарова. По ее словам, такая погода будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму. При этом синоптик отметила, что в ночь с субботы на воскресенье ожидается 7-12 градусов. "Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода", - сказала метеоролог. Макарова добавила, что в субботу в Москве осадков не ожидается, в воскресенье прогнозируются местами кратковременные дожди.

https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html

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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, экология в россии