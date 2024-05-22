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Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране - РИА Новости, 22.05.2024
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18:21 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947728871.html
Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране
Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране - РИА Новости, 22.05.2024
Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что в Молдавии наблюдается демографическая... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:21
2024-05-22T18:21
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молдавия
майя санду
демография
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что в Молдавии наблюдается демографическая катастрофа. "Демографическая катастрофа в Молдавии – это результат правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Такой скорости сокращения населения не наблюдалось за всю историю независимости Молдавии. Только за год уровень рождаемости снизился на 11%. Каждую минуту Молдавию покидает один гражданин", - заявил Односталко на брифинге. По его словам, власти игнорируют законодательные инициативы оппозиции, направленные на поддержку граждан. Это приводит к тому, что Молдавия попала в категорию стран с самой большой потерей популяции. Основных причин две: смертность в Молдавии превышает рождаемость, а молодые люди предпочитают уезжать в другие страны. Согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В 2013 году в Молдавии родилось 40,7 тысяч детей, в 2023 году – всего 24 тысячи. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. По данным Национального бюро статистики, в 2014 году на территории Молдавии проживали 2,99 миллиона граждан. В 2023 году численность населения составляла 2,51 миллиона человек.
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947651242.html
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в мире, молдавия, майя санду, демография
В мире, Молдавия, Майя Санду, Демография
Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

Молдавская оппозиция заявила о рекордном сокращении численности населения страны

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что в Молдавии наблюдается демографическая катастрофа.
«
"Демографическая катастрофа в Молдавии – это результат правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Такой скорости сокращения населения не наблюдалось за всю историю независимости Молдавии. Только за год уровень рождаемости снизился на 11%. Каждую минуту Молдавию покидает один гражданин", - заявил Односталко на брифинге.
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По его словам, власти игнорируют законодательные инициативы оппозиции, направленные на поддержку граждан. Это приводит к тому, что Молдавия попала в категорию стран с самой большой потерей популяции. Основных причин две: смертность в Молдавии превышает рождаемость, а молодые люди предпочитают уезжать в другие страны.
Согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В 2013 году в Молдавии родилось 40,7 тысяч детей, в 2023 году – всего 24 тысячи. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
По данным Национального бюро статистики, в 2014 году на территории Молдавии проживали 2,99 миллиона граждан. В 2023 году численность населения составляла 2,51 миллиона человек.
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