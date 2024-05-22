https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947728871.html

Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране - РИА Новости, 22.05.2024

Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что в Молдавии наблюдается демографическая... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:21

2024-05-22T18:21

2024-05-22T18:21

в мире

молдавия

майя санду

демография

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что в Молдавии наблюдается демографическая катастрофа. "Демографическая катастрофа в Молдавии – это результат правления Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Такой скорости сокращения населения не наблюдалось за всю историю независимости Молдавии. Только за год уровень рождаемости снизился на 11%. Каждую минуту Молдавию покидает один гражданин", - заявил Односталко на брифинге. По его словам, власти игнорируют законодательные инициативы оппозиции, направленные на поддержку граждан. Это приводит к тому, что Молдавия попала в категорию стран с самой большой потерей популяции. Основных причин две: смертность в Молдавии превышает рождаемость, а молодые люди предпочитают уезжать в другие страны. Согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В 2013 году в Молдавии родилось 40,7 тысяч детей, в 2023 году – всего 24 тысячи. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. По данным Национального бюро статистики, в 2014 году на территории Молдавии проживали 2,99 миллиона граждан. В 2023 году численность населения составляла 2,51 миллиона человек.

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947651242.html

https://ria.ru/20240522/moldavane-1947683516.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, демография