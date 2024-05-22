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Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии - РИА Новости, 22.05.2024
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14:17 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html
Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии
Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии - РИА Новости, 22.05.2024
Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии
Половина жителей Молдавии считает политику, проводимую Кишиневом в отношении Гагаузии, неправильной, таковы данные соцопроса, проведенного в мае Институтом... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:17
2024-05-22T14:17
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Половина жителей Молдавии считает политику, проводимую Кишиневом в отношении Гагаузии, неправильной, таковы данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили оценить политику правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) по отношению к Гагаузской автономии. Ровно половина (50%) опрошенных считает ее неправильной, 29% респондентов, напротив, верной, а 21% - не смогли дать ответа на этот вопрос. Трансляция результатов опроса велась в прямом эфире на сайте Realitatea.md. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947651242.html
https://ria.ru/20240510/gutsul-1945069705.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Таможенный союз
Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии

IMAS: треть жителей Молдавии считает политику Кишинева по Гагаузии неправильной

© РИА НовостиСторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов
© РИА Новости
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Половина жителей Молдавии считает политику, проводимую Кишиневом в отношении Гагаузии, неправильной, таковы данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии попросили оценить политику правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) по отношению к Гагаузской автономии. Ровно половина (50%) опрошенных считает ее неправильной, 29% респондентов, напротив, верной, а 21% - не смогли дать ответа на этот вопрос. Трансляция результатов опроса велась в прямом эфире на сайте Realitatea.md.
Участники акции протеста молдавской оппозиционной партии Шор у Здания правительства в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Жители Молдавии считают, что при нынешней власти выросла миграция
14:02
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии
10 мая, 10:32
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуТаможенный союз
 
 
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