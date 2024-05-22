https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html

Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии

Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии - РИА Новости, 22.05.2024

Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии

Половина жителей Молдавии считает политику, проводимую Кишиневом в отношении Гагаузии, неправильной, таковы данные соцопроса, проведенного в мае Институтом... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:17

2024-05-22T14:17

2024-05-22T14:17

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Половина жителей Молдавии считает политику, проводимую Кишиневом в отношении Гагаузии, неправильной, таковы данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили оценить политику правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) по отношению к Гагаузской автономии. Ровно половина (50%) опрошенных считает ее неправильной, 29% респондентов, напротив, верной, а 21% - не смогли дать ответа на этот вопрос. Трансляция результатов опроса велась в прямом эфире на сайте Realitatea.md. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947651242.html

https://ria.ru/20240510/gutsul-1945069705.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, таможенный союз