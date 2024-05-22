Рейтинг@Mail.ru
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 22.05.2024 (обновлено: 20:17 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mo-1947732740.html
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть - РИА Новости, 22.05.2024
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть
Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть, сообщил глава Минобороны страны... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:41
2024-05-22T20:17
франция
себастьян лекорню
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:172:3020:1871_1920x0_80_0_0_a869acba9a2e9541270f54f43a865098.jpg
ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости. Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в соцсети X."Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", — говорится в публикации.Лекорню отметил, что это был плановый запуск в рамках военных учений Durandal, проходящих с 13 мая по 14 июня.Министр добавил, что проведенный тест демонстрирует надежность потенциала ядерного сдерживания Франции.
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html
https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944251473.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe259d850cc568c736a4d1aed9152515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, себастьян лекорню, rafale
Франция, Себастьян Лекорню, Rafale
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть

МО Франции: проведен тест ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Rafale
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости. Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в соцсети X.
"Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", — говорится в публикации.
Зонт - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт
16 мая, 19:34
Лекорню отметил, что это был плановый запуск в рамках военных учений Durandal, проходящих с 13 мая по 14 июня.
Министр добавил, что проведенный тест демонстрирует надежность потенциала ядерного сдерживания Франции.
Ракетные комплексы Тополь-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России
6 мая, 20:44
 
ФранцияСебастьян ЛекорнюRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала