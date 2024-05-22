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Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть - РИА Новости, 22.05.2024
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть
Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть, сообщил глава Минобороны страны... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:41
2024-05-22T18:41
2024-05-22T20:17
франция
себастьян лекорню
rafale
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ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости. Франция провела первый тестовый запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая может нести ядерную боевую часть, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в соцсети X."Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", — говорится в публикации.Лекорню отметил, что это был плановый запуск в рамках военных учений Durandal, проходящих с 13 мая по 14 июня.Министр добавил, что проведенный тест демонстрирует надежность потенциала ядерного сдерживания Франции.
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html
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франция, себастьян лекорню, rafale
Франция, Себастьян Лекорню, Rafale
Франция провела первый тест ракеты, способной нести ядерную боевую часть
МО Франции: проведен тест ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть