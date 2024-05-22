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Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области
Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.05.2024
Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "МСТА-Б" и 152-миллиметровую гаубицу Д-20", сообщило в среду Минобороны. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "МСТА-Б" и 152 мм гаубица Д-20",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области
МО РФ: силы группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военных