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Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/mo-1947644592.html
Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области
Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.05.2024
Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
в мире
сша
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "МСТА-Б" и 152-миллиметровую гаубицу Д-20", сообщило в среду Минобороны. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "МСТА-Б" и 152 мм гаубица Д-20",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, сша, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, США, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили до 35 украинских военных в Запорожской области

МО РФ: силы группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 35 украинских военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "МСТА-Б" и 152-миллиметровую гаубицу Д-20", сообщило в среду Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "МСТА-Б" и 152 мм гаубица Д-20",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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