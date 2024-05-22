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В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА и четыре ракеты Украины
В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА и четыре ракеты Украины - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА и четыре ракеты Украины
Российские средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два украинских беспилотника и четыре противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщили... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:00
2024-05-22T12:00
2024-05-22T12:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два украинских беспилотника и четыре противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго мая 2024 года около 11.30 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и противорадиолокационных ракет "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия
В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА и четыре ракеты Украины
МО: ПВО РФ сбила 2 украинских БПЛА и 4 ракеты HARM над Белгородской областью