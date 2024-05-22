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Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолете с 2028 года, заявил Шадаев - РИА Новости, 22.05.2024
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16:54 22.05.2024 (обновлено: 17:26 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mintsifry-1947713102.html
Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолете с 2028 года, заявил Шадаев
Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолете с 2028 года, заявил Шадаев - РИА Новости, 22.05.2024
Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолете с 2028 года, заявил Шадаев
Все россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:54
2024-05-22T17:26
космос - риа наука
россия
максут шадаев
роскосмос
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Когда мы запустим группировку (спутников - ред.)… 2028 год", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда в самолетах появится Wi-Fi. Ранее, в январе, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде рекомендовал Роскосмосу и профильным ведомствам РФ подготовить предложения по развитию спутников, способных обеспечить качественный доступ к интернету, в том числе за пределами России. Члены Совета также рекомендовали ведомствам подготовить предложения по реализации мероприятий по "обновлению отечественной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите". Ранее в мае Минцифры сообщало, что российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G. Отмечалось, что аппараты продолжат тестировать еще на протяжении нескольких месяцев, это позволит создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начав свою работу в 2027 году.
https://radiosputnik.ru/20240518/mintsifry-1946921663.html
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космос - риа наука, россия, максут шадаев, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Максут Шадаев, Роскосмос
Россияне смогут пользоваться Wi-Fi в самолете с 2028 года, заявил Шадаев

Шадаев: все россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года

© Fotolia / dolphfynWi-Fi на смартфоне
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Fotolia / dolphfyn
Wi-Fi на смартфоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Когда мы запустим группировку (спутников - ред.)… 2028 год", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда в самолетах появится Wi-Fi.
Вид на Москву-реку - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Минцифры обозначили сроки появления пилотных зон 5G по всей России
18 мая, 19:15
Ранее, в январе, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде рекомендовал Роскосмосу и профильным ведомствам РФ подготовить предложения по развитию спутников, способных обеспечить качественный доступ к интернету, в том числе за пределами России.
Члены Совета также рекомендовали ведомствам подготовить предложения по реализации мероприятий по "обновлению отечественной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите".
Спутник миссии Рассвет-2 на орбите - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Россия впервые запустила спутники связи с 5G
20 мая, 12:57
Ранее в мае Минцифры сообщало, что российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G. Отмечалось, что аппараты продолжат тестировать еще на протяжении нескольких месяцев, это позволит создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начав свою работу в 2027 году.
 
Космос - РИА НаукаРоссияМаксут ШадаевРоскосмос
 
 
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