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Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:29 22.05.2024 (обновлено: 08:33 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/minoborony-1947570749.html
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"
Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:29
2024-05-22T08:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго мая около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240522/podpole-1947563699.html
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белгородская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"

МО: ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть снарядов, выпущенных Украиной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать второго мая около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраина
 
 
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