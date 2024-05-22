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Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"
Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:29
2024-05-22T08:29
2024-05-22T08:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго мая около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина
Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"
МО: ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть снарядов, выпущенных Украиной