https://ria.ru/20240522/minoborony-1947570749.html

Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"

Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град"

Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:29

2024-05-22T08:29

2024-05-22T08:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго мая около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240522/podpole-1947563699.html

белгородская область

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белгородская область, россия, украина