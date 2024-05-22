https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html

Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой

Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой - РИА Новости, 22.05.2024

Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой

Артиллеристы группировки войск "Центр" поразили из БМ-21 "Град" район сосредоточения живой силы и технику ВСУ, потери украинских войск составили около 100... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:04

2024-05-22T05:04

2024-05-22T05:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408762_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_6ea4bfaf7d6b05984ec2c5d81d15db7c.jpg

ЛУГАНСК, 22 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" поразили из БМ-21 "Град" район сосредоточения живой силы и технику ВСУ, потери украинских войск составили около 100 военнослужащих и три БМП, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что залп 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами проводился с расстояния более 15 километров. Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного комплекса "Орлан-30". "При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также средства связи и наблюдения", - заявили в МО РФ.

https://ria.ru/20240507/artilleriya-1944283775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины