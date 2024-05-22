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Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой
Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой - РИА Новости, 22.05.2024
Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой
Артиллеристы группировки войск "Центр" поразили из БМ-21 "Град" район сосредоточения живой силы и технику ВСУ, потери украинских войск составили около 100... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:04
2024-05-22T05:04
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ЛУГАНСК, 22 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" поразили из БМ-21 "Град" район сосредоточения живой силы и технику ВСУ, потери украинских войск составили около 100 военнослужащих и три БМП, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что залп 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами проводился с расстояния более 15 километров. Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного комплекса "Орлан-30". "При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также средства связи и наблюдения", - заявили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой
Расчет БМ-21 "Град" уничтожил под Авдеевкой около 100 боевиков ВСУ и три БМП
ЛУГАНСК, 22 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" поразили из БМ-21 "Град" район сосредоточения живой силы и технику ВСУ, потери украинских войск составили около 100 военнослужащих и три БМП, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО.
В ведомстве добавили, что залп 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами проводился с расстояния более 15 километров. Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного комплекса "Орлан-30".
"При выполнении боевой задачи потери противника составили около 100 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также средства связи и наблюдения", - заявили в МО РФ.