https://ria.ru/20240522/minfin-1947661587.html

Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже

Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже - РИА Новости, 22.05.2024

Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже

Минфин РФ касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:34

2024-05-22T14:34

2024-05-22T16:48

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минфин РФ касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино, и только потом принимать решение по пошлинам, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой, в частности, установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. В начале апреля тогдашний вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что это предложение будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. А статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что Минпромторг поддерживает повышение импортной пошлины на вино из недружественных стран, но вопрос того, на сколько она будет увеличена, требует обсуждений."С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин", - ответил Сазанов на вопрос, поддерживает ли Минфин повышение импортной пошлины на вина из недружественных стран до 200%."Потому что увязывать одновременно и повышение акциза, и повышение пошлин, это может привести к существенному удорожанию алкогольной продукцию. На данном этапе мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение. Мониторить ситуацию нужно, вот это мы предложили", - прокомментировал Сазанов.

https://ria.ru/20240403/poshliny-1937684202.html

https://ria.ru/20240518/vino-1946826886.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)