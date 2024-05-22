https://ria.ru/20240522/minfin-1947661587.html
Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже
Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже - РИА Новости, 22.05.2024
Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже
Минфин РФ касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:34
2024-05-22T14:34
2024-05-22T16:48
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минфин РФ касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино, и только потом принимать решение по пошлинам, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой, в частности, установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. В начале апреля тогдашний вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что это предложение будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. А статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что Минпромторг поддерживает повышение импортной пошлины на вино из недружественных стран, но вопрос того, на сколько она будет увеличена, требует обсуждений."С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин", - ответил Сазанов на вопрос, поддерживает ли Минфин повышение импортной пошлины на вина из недружественных стран до 200%."Потому что увязывать одновременно и повышение акциза, и повышение пошлин, это может привести к существенному удорожанию алкогольной продукцию. На данном этапе мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение. Мониторить ситуацию нужно, вот это мы предложили", - прокомментировал Сазанов.
https://ria.ru/20240403/poshliny-1937684202.html
https://ria.ru/20240518/vino-1946826886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже
Минфин: нужно оценить эффективность повышенных акцизов, чтобы принять решение
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минфин РФ касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино, и только потом принимать решение по пошлинам, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой, в частности, установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО
в 200%. В начале апреля тогдашний вице-премьер Виктория Абрамченко
говорила, что это предложение будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. А статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
отмечал, что Минпромторг
поддерживает повышение импортной пошлины на вино из недружественных стран, но вопрос того, на сколько она будет увеличена, требует обсуждений.
"С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин", - ответил Сазанов на вопрос, поддерживает ли Минфин повышение импортной пошлины на вина из недружественных стран до 200%.
"Потому что увязывать одновременно и повышение акциза, и повышение пошлин, это может привести к существенному удорожанию алкогольной продукцию. На данном этапе мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение. Мониторить ситуацию нужно, вот это мы предложили", - прокомментировал Сазанов.