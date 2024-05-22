https://ria.ru/20240522/mid-1947571377.html

В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой

В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой - РИА Новости, 22.05.2024

В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой

Москва периодически слышит от французов и итальянцев заявления об их открытости к контактам с Россией, но за этой риторикой нет конкретных шагов, заявил в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:37

2024-05-22T08:37

2024-05-22T09:38

в мире

москва

россия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва периодически слышит от французов и итальянцев заявления об их открытости к контактам с Россией, но за этой риторикой нет конкретных шагов, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Время от времени мы действительно слышим и от французов, и от итальянцев, и от некоторых других европейцев заявления об их открытости к контактам с Москвой. Однако пока все это остается не более чем риторикой, за которой нет конкретных шагов. Порой они просто пытаются подобным образом смягчить или заретушировать собственные радикальные высказывания", - сказал дипломат. "Как подчеркнул президент Владимир Путин в недавнем интервью информационному агентству "Синьхуа", западные покровители киевского режима не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Так что никаких иллюзий у нас не было и нет. Как нет и доверия, которое за минувшие годы было кардинально подорвано", - указал Студенников.

https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

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Варвара Скокшина

в мире, москва, россия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), владимир путин