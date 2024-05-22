https://ria.ru/20240522/mid-1947571377.html
В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой
В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой - РИА Новости, 22.05.2024
В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой
Москва периодически слышит от французов и итальянцев заявления об их открытости к контактам с Россией, но за этой риторикой нет конкретных шагов, заявил в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:37
2024-05-22T08:37
2024-05-22T09:38
в мире
москва
россия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва периодически слышит от французов и итальянцев заявления об их открытости к контактам с Россией, но за этой риторикой нет конкретных шагов, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Время от времени мы действительно слышим и от французов, и от итальянцев, и от некоторых других европейцев заявления об их открытости к контактам с Москвой. Однако пока все это остается не более чем риторикой, за которой нет конкретных шагов. Порой они просто пытаются подобным образом смягчить или заретушировать собственные радикальные высказывания", - сказал дипломат. "Как подчеркнул президент Владимир Путин в недавнем интервью информационному агентству "Синьхуа", западные покровители киевского режима не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Так что никаких иллюзий у нас не было и нет. Как нет и доверия, которое за минувшие годы было кардинально подорвано", - указал Студенников.
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, россия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), владимир путин
В мире, Москва, Россия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Владимир Путин
В МИД назвали заявления Франции и Италии о контактах с Россией риторикой
Дипломат Студенников: за риторикой французов и итальянцев нет конкретных шагов