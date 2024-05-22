https://ria.ru/20240522/mid-1947570376.html

Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии

Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии - РИА Новости, 22.05.2024

Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии

В условиях, когда Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", не может быть и речи о возобновлении совместной работы РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:35

2024-05-22T08:35

2024-05-22T09:44

россия

франция

италия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946084726_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_dc8b66022770c40a987ddbb6f2eb3ca0.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В условиях, когда Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", не может быть и речи о возобновлении совместной работы с ними в формате "2+2", с участием глав МИД и Минобороны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Как уже отмечалось, Франция и Италия заблокировали все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая и советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров обороны и иностранных дел, известные как формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", - сказал дипломат. Комментируя состоявшийся в апреле первый с 2022 года телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Франции, Студенников напомнил, что он прошел по инициативе французской стороны. "Опубликованное министерством обороны России коммюнике предельно корректно отражало содержание этой беседы, в том числе в части, касающейся кровавого теракта в "Крокус сити холле". А вот нервная реакция, которую мы наблюдали во Франции, попытки обвинить нас в распространении ложных сведений об этом разговоре лишний раз свидетельствовали о неготовности Парижа к спокойному и уважительному диалогу с нами", - добавил он.

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

россия

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, италия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)