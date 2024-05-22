Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии
Студенников: не может быть и речи о возобновлении совместной работы с Францией
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В условиях, когда Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", не может быть и речи о возобновлении совместной работы с ними в формате "2+2", с участием глав МИД и Минобороны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Как уже отмечалось, Франция и Италия заблокировали все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая и советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров обороны и иностранных дел, известные как формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", - сказал дипломат.
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Комментируя состоявшийся в апреле первый с 2022 года телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Франции, Студенников напомнил, что он прошел по инициативе французской стороны.
"Опубликованное министерством обороны России коммюнике предельно корректно отражало содержание этой беседы, в том числе в части, касающейся кровавого теракта в "Крокус сити холле". А вот нервная реакция, которую мы наблюдали во Франции, попытки обвинить нас в распространении ложных сведений об этом разговоре лишний раз свидетельствовали о неготовности Парижа к спокойному и уважительному диалогу с нами", - добавил он.