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Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии - РИА Новости, 22.05.2024
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08:35 22.05.2024 (обновлено: 09:44 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mid-1947570376.html
Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии
Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии - РИА Новости, 22.05.2024
Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии
В условиях, когда Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", не может быть и речи о возобновлении совместной работы РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:35
2024-05-22T09:44
россия
франция
италия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В условиях, когда Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", не может быть и речи о возобновлении совместной работы с ними в формате "2+2", с участием глав МИД и Минобороны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Как уже отмечалось, Франция и Италия заблокировали все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая и советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров обороны и иностранных дел, известные как формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", - сказал дипломат. Комментируя состоявшийся в апреле первый с 2022 года телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Франции, Студенников напомнил, что он прошел по инициативе французской стороны. "Опубликованное министерством обороны России коммюнике предельно корректно отражало содержание этой беседы, в том числе в части, касающейся кровавого теракта в "Крокус сити холле". А вот нервная реакция, которую мы наблюдали во Франции, попытки обвинить нас в распространении ложных сведений об этом разговоре лишний раз свидетельствовали о неготовности Парижа к спокойному и уважительному диалогу с нами", - добавил он.
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
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россия, франция, италия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
Россия, Франция, Италия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
Студенников оценил переговоры глав МИД и Минобороны Франции и Италии

Студенников: не может быть и речи о возобновлении совместной работы с Францией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В условиях, когда Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", не может быть и речи о возобновлении совместной работы с ними в формате "2+2", с участием глав МИД и Минобороны, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Как уже отмечалось, Франция и Италия заблокировали все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая и советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров обороны и иностранных дел, известные как формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", - сказал дипломат.
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Комментируя состоявшийся в апреле первый с 2022 года телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Франции, Студенников напомнил, что он прошел по инициативе французской стороны.
"Опубликованное министерством обороны России коммюнике предельно корректно отражало содержание этой беседы, в том числе в части, касающейся кровавого теракта в "Крокус сити холле". А вот нервная реакция, которую мы наблюдали во Франции, попытки обвинить нас в распространении ложных сведений об этом разговоре лишний раз свидетельствовали о неготовности Парижа к спокойному и уважительному диалогу с нами", - добавил он.
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