https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947565671.html
Медведчук рассказал, в чем скоро придется убедиться Зеленскому
Медведчук рассказал, в чем скоро придется убедиться Зеленскому - РИА Новости, 22.05.2024
Медведчук рассказал, в чем скоро придется убедиться Зеленскому
Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он расходный материал, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:13
2024-05-22T07:13
2024-05-22T07:47
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он расходный материал, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. "Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы. Вся история украинских выборов показывает, что президент войны не имеет шансов. Это показывает и президентская кампания самого Зеленского, который сыграл роль президента мира, чем цинично обманул украинский народ", - сказал он. По словам Медведчука, "приходит время отвечать за этот обман, а Зеленский не хочет, и оттягивает этот момент, как может". "И он будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада. Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится", - сказал украинский политик. Он отметил, что пока Зеленский "будет прыгать по заграницам и что-то там выпрашивать, проще сказать, торговать собой, сдавая интересы украинского народа". "Он надеется, что если окончательно сдаст коллективному Западу эти интересы, то коллективный Запад его защитит. Зеленский и так сдавал интересы страны Западу, но теперь ситуация вынуждает его сдать все без остатка, он полностью в воле западных хозяев, они его могут заставить сделать все что пожелают. И теперь он подпишет все что угодно. Это и есть самое страшное для будущего украинцев", - сказал Медведчук.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html
https://ria.ru/20240522/peregovory-1947555480.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Специальная военная операция на Украине
Медведчук рассказал, в чем скоро придется убедиться Зеленскому
Медведчук: Зеленский скоро убедится, что для Запада он расходный материал
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он расходный материал, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины
в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
"Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы. Вся история украинских выборов показывает, что президент войны не имеет шансов. Это показывает и президентская кампания самого Зеленского, который сыграл роль президента мира, чем цинично обманул украинский народ", - сказал он.
По словам Медведчука, "приходит время отвечать за этот обман, а Зеленский не хочет, и оттягивает этот момент, как может". "И он будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада. Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится", - сказал украинский политик.
Он отметил, что пока Зеленский "будет прыгать по заграницам и что-то там выпрашивать, проще сказать, торговать собой, сдавая интересы украинского народа".
"Он надеется, что если окончательно сдаст коллективному Западу эти интересы, то коллективный Запад его защитит. Зеленский и так сдавал интересы страны Западу, но теперь ситуация вынуждает его сдать все без остатка, он полностью в воле западных хозяев, они его могут заставить сделать все что пожелают. И теперь он подпишет все что угодно. Это и есть самое страшное для будущего украинцев", - сказал Медведчук.