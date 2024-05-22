https://ria.ru/20240522/mchs-1947554644.html

МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями

МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями - РИА Новости, 22.05.2024

МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями

Синтетические ткани категорически нельзя использовать для тушения очагов пожаров: под воздействием огня они быстро плавятся и выделяют токсичные газы, которые... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:56

2024-05-22T02:56

2024-05-22T02:56

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Синтетические ткани категорически нельзя использовать для тушения очагов пожаров: под воздействием огня они быстро плавятся и выделяют токсичные газы, которые могут вызвать внезапную вспышку, предупреждает МЧС России. "Нельзя использовать для тушения синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели отмечают, что для изоляции очага горения от доступа воздуха вполне пригодно противопожарное полотно (кошма). Данный метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге возгорания. Наиболее оптимальным вариантом для тушения возгорания бытовой техники или проводки в жилых помещениях является углекислотный огнетушитель. "Одно из явных преимуществ углекислотных огнетушителей – его безопасность для здоровья человека", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20240514/analitika-1945548482.html

https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)