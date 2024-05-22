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МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями - РИА Новости, 22.05.2024
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02:56 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/mchs-1947554644.html
МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями
МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями - РИА Новости, 22.05.2024
МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями
Синтетические ткани категорически нельзя использовать для тушения очагов пожаров: под воздействием огня они быстро плавятся и выделяют токсичные газы, которые... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:56
2024-05-22T02:56
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Синтетические ткани категорически нельзя использовать для тушения очагов пожаров: под воздействием огня они быстро плавятся и выделяют токсичные газы, которые могут вызвать внезапную вспышку, предупреждает МЧС России. "Нельзя использовать для тушения синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели отмечают, что для изоляции очага горения от доступа воздуха вполне пригодно противопожарное полотно (кошма). Данный метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге возгорания. Наиболее оптимальным вариантом для тушения возгорания бытовой техники или проводки в жилых помещениях является углекислотный огнетушитель. "Одно из явных преимуществ углекислотных огнетушителей – его безопасность для здоровья человека", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20240514/analitika-1945548482.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС напомнило о недопустимости тушения огня синтетическими тканями

МЧС: синтетические ткани нельзя использовать для тушения очагов пожаров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Синтетические ткани категорически нельзя использовать для тушения очагов пожаров: под воздействием огня они быстро плавятся и выделяют токсичные газы, которые могут вызвать внезапную вспышку, предупреждает МЧС России.
"Нельзя использовать для тушения синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
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Спасатели отмечают, что для изоляции очага горения от доступа воздуха вполне пригодно противопожарное полотно (кошма). Данный метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге возгорания.
Наиболее оптимальным вариантом для тушения возгорания бытовой техники или проводки в жилых помещениях является углекислотный огнетушитель. "Одно из явных преимуществ углекислотных огнетушителей – его безопасность для здоровья человека", - резюмирует МЧС РФ.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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