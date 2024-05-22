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Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 22.05.2024
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15:15 22.05.2024
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Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 22.05.2024
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Дагестана Написат Камиловой, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:15
2024-05-22T15:15
общество
россия
каспийск
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Дагестана Написат Камиловой, следует из указа президента России Владимира Путина. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Камиловой Написат Омариевне, Республика Дагестан", – говорится в указе, который опубликован на сайте президента. Написат Омариевна проживает в Каспийске. Как сообщает администрация города, Камилова – мать десятерых детей. Ветеран труда, имеет 30-летний стаж работы в различных городских структурах. С 2004 года одна воспитывает детей.
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общество, россия, каспийск, владимир путин
Общество, Россия, Каспийск, Владимир Путин
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"

Путин присвоил дагестанке Камиловой с десятью детьми звание "Мать-героиня"

© Администрация г. Каспийска/TelegramМногодетная мать Написат Камилова из Каспийска
Многодетная мать Написат Камилова из Каспийска
© Администрация г. Каспийска/Telegram
Многодетная мать Написат Камилова из Каспийска
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Дагестана Написат Камиловой, следует из указа президента России Владимира Путина.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Камиловой Написат Омариевне, Республика Дагестан", – говорится в указе, который опубликован на сайте президента.
Написат Омариевна проживает в Каспийске. Как сообщает администрация города, Камилова – мать десятерых детей. Ветеран труда, имеет 30-летний стаж работы в различных городских структурах. С 2004 года одна воспитывает детей.
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