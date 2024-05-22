https://ria.ru/20240522/mat-1947675167.html
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 22.05.2024
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Дагестана Написат Камиловой, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:15
2024-05-22T15:15
2024-05-22T15:15
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владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Дагестана Написат Камиловой, следует из указа президента России Владимира Путина. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Камиловой Написат Омариевне, Республика Дагестан", – говорится в указе, который опубликован на сайте президента. Написат Омариевна проживает в Каспийске. Как сообщает администрация города, Камилова – мать десятерых детей. Ветеран труда, имеет 30-летний стаж работы в различных городских структурах. С 2004 года одна воспитывает детей.
https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, каспийск, владимир путин
Общество, Россия, Каспийск, Владимир Путин
Дагестанка с десятью детьми получила звание "Мать-героиня"
Путин присвоил дагестанке Камиловой с десятью детьми звание "Мать-героиня"