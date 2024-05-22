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Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 22.05.2024
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07:11 22.05.2024 (обновлено: 11:33 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/mask-1947565490.html
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 22.05.2024
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США, которые... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:11
2024-05-22T11:33
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом, при участии в них независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего. Ранее сообщалось, что Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом. "Конечно", — написал в своем аккаунте в социальной сети Х Маск, отвечая на вопрос Кеннеди о том, будет ли он ведущим этих дебатов. Ранее Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов — в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа

Маск готов стать ведущим дебатов между Байденом и Трампом с участием Кеннеди

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом, при участии в них независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего.
Ранее сообщалось, что Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом.
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"Конечно", — написал в своем аккаунте в социальной сети Х Маск, отвечая на вопрос Кеннеди о том, будет ли он ведущим этих дебатов.
Ранее Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов — в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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