https://ria.ru/20240522/mask-1947565490.html
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 22.05.2024
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США, которые... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:11
2024-05-22T07:11
2024-05-22T11:33
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
илон маск
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом, при участии в них независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего. Ранее сообщалось, что Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом. "Конечно", — написал в своем аккаунте в социальной сети Х Маск, отвечая на вопрос Кеннеди о том, будет ли он ведущим этих дебатов. Ранее Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов — в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html
https://ria.ru/20230910/mask-1895264685.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск выразил готовность стать ведущим предвыборных дебатов Байдена и Трампа
Маск готов стать ведущим дебатов между Байденом и Трампом с участием Кеннеди
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом, при участии в них независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего.
Ранее сообщалось, что Илон Маск считает, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом.
"Конечно", — написал в своем аккаунте в социальной сети Х Маск, отвечая на вопрос Кеннеди о том, будет ли он ведущим этих дебатов.
Ранее Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего президента США могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов — в июне и сентябре. Экс-президент в свои 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.