https://ria.ru/20240522/lnr-1947730956.html
В ЛНР направили в суд дело об убийстве мирного жителя военнослужащим ВСУ
В ЛНР направили в суд дело об убийстве мирного жителя военнослужащим ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
В ЛНР направили в суд дело об убийстве мирного жителя военнослужащим ВСУ
Прокуратура Луганской Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве военнослужащим ВСУ мирного жителя, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:33
2024-05-22T18:33
2024-05-22T18:33
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ЛУГАНСК, 22 мая – РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве военнослужащим ВСУ мирного жителя, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева. "Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Мирона Солонюка", - рассказала собеседник агентства. По данным прокуратуры, он обвиняется по статьям "убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории". По версии следствия, в марте 2022 года Солонюк, находясь на боевой позиции, расположенной на улице Днепропетровской в городе Попасная, получил приказ командира об убийстве мирных жителей, проходивших неподалеку от боевого поста. Солонюк из автомата расстрелял безоружного мужчину. В результате полученных ранений мирный житель скончался. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила Усачева.
https://ria.ru/20240520/smi-1947282811.html
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в мире, луганская народная республика, попасная, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Попасная, Вооруженные силы Украины
В ЛНР направили в суд дело об убийстве мирного жителя военнослужащим ВСУ
Усачева: в ЛНР будут судить бойца ВСУ Мирона Солонюка, убившего мирного жителя
ЛУГАНСК, 22 мая – РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве военнослужащим ВСУ мирного жителя, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.
"Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Мирона Солонюка", - рассказала собеседник агентства.
По данным прокуратуры, он обвиняется по статьям "убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории".
По версии следствия, в марте 2022 года Солонюк, находясь на боевой позиции, расположенной на улице Днепропетровской в городе Попасная
, получил приказ командира об убийстве мирных жителей, проходивших неподалеку от боевого поста. Солонюк из автомата расстрелял безоружного мужчину. В результате полученных ранений мирный житель скончался.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила Усачева.