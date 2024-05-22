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Украинские власти принудительно мобилизуют бездомных в Харькове - РИА Новости, 22.05.2024
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16:51 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/lisnyak-1947712046.html
Украинские власти принудительно мобилизуют бездомных в Харькове
Украинские власти принудительно мобилизуют бездомных в Харькове - РИА Новости, 22.05.2024
Украинские власти принудительно мобилизуют бездомных в Харькове
Представители украинских военкоматов активизировались в Харьковской области, их сотрудники принудительно мобилизуют бездомных и наркоманов, которые мгновенно... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:51
2024-05-22T16:51
в мире
украина
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Представители украинских военкоматов активизировались в Харьковской области, их сотрудники принудительно мобилизуют бездомных и наркоманов, которые мгновенно оказываются на фронте, сообщил РИА Новости замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. По словам Лисняка, ему приходит информация о том, что улицы Харькова и области пусты, жители опасаются выходить на улицу из-за новой волны мобилизации. "Представители ТЦК (территориальные центры комплектации, так на Украине называют военкоматы - ред.) активизировались с новой силой в поисках мобилизационного ресурса для ВСУ. В данном случае те люди, которые физически не имеют места жительства и не могут временно укрыться от рейдов ТЦК, - такие как бездомные, а также лица с алкогольной или наркотической зависимостью, попадают не только под угрозу незаконной мобилизации, но и мгновенно оказываются на линии боестолкновения харьковского фронта", - сообщил Лисняк. При этом, отметил он, в списки мобилизованных не попадают дети харьковских чиновников. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html
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в мире, украина, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти принудительно мобилизуют бездомных в Харькове

Лисняк: в Харькове принудительно мобилизуют бездомных и наркоманов

Повестка
Повестка
Повестка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Представители украинских военкоматов активизировались в Харьковской области, их сотрудники принудительно мобилизуют бездомных и наркоманов, которые мгновенно оказываются на фронте, сообщил РИА Новости замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
По словам Лисняка, ему приходит информация о том, что улицы Харькова и области пусты, жители опасаются выходить на улицу из-за новой волны мобилизации.
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"Представители ТЦК (территориальные центры комплектации, так на Украине называют военкоматы - ред.) активизировались с новой силой в поисках мобилизационного ресурса для ВСУ. В данном случае те люди, которые физически не имеют места жительства и не могут временно укрыться от рейдов ТЦК, - такие как бездомные, а также лица с алкогольной или наркотической зависимостью, попадают не только под угрозу незаконной мобилизации, но и мгновенно оказываются на линии боестолкновения харьковского фронта", - сообщил Лисняк.
При этом, отметил он, в списки мобилизованных не попадают дети харьковских чиновников.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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