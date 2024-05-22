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ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске - РИА Новости, 22.05.2024
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13:51 22.05.2024 (обновлено: 14:28 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/lisichansk-1947648624.html
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске
Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:51
2024-05-22T14:28
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS", - написал Пасечник.Уточняется, что значительные повреждения получили две девятиэтажки."На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник.
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске

ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске ракетами HIMARS

© Фото : СоцсетиПоследствия украинского удара по жилому кварталу Лисичанска. 22 мая 2024
Последствия украинского удара по жилому кварталу Лисичанска. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Соцсети
Последствия украинского удара по жилому кварталу Лисичанска. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«
"ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS", - написал Пасечник.
Уточняется, что значительные повреждения получили две девятиэтажки.
"На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник.
Разрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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