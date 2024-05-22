https://ria.ru/20240522/lisichansk-1947648624.html

ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске

ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске - РИА Новости, 22.05.2024

ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске

Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:51

2024-05-22T13:51

2024-05-22T14:28

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947653006_0:165:1124:797_1920x0_80_0_0_58a45d36846f48e1ac038872190357ed.jpg

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS", - написал Пасечник.Уточняется, что значительные повреждения получили две девятиэтажки."На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия