https://ria.ru/20240522/lisichansk-1947648624.html
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске
Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:51
2024-05-22T13:51
2024-05-22T14:28
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS", - написал Пасечник.Уточняется, что значительные повреждения получили две девятиэтажки."На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске
ВСУ обстреляли многоэтажки в Лисичанске ракетами HIMARS