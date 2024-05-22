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Налоговые льготы для производителей электроники планируют продлить - РИА Новости, 22.05.2024
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03:05 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/lgoty-1947555317.html
Налоговые льготы для производителей электроники планируют продлить
Налоговые льготы для производителей электроники планируют продлить - РИА Новости, 22.05.2024
Налоговые льготы для производителей электроники планируют продлить
Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года, в прошлом году поддержка государства позволила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:05
2024-05-22T03:05
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года, в прошлом году поддержка государства позволила компаниям сэкономить 71,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2024. "Думаем о продлении меры, пока что она действует до 31 декабря 2024 года включительно. Но вместе с другими изменениями планируем в ближайшее время направить на согласование в заинтересованные органы власти новую редакцию", - сказал Шпак. "За 2023 год, в соответствии с последними данными ФНС России, объем экономической выгоды для предприятий составил 71,5 миллиарда рублей. Это те деньги, которые наши российские организации могут инвестировать в развитие, модернизацию, работу с кадровым составом, новые разработки", - добавил замминистра. Он также отметил, что министерство работает над расширением перечня электронной продукции, а также добавлением материалов и технологий для применения таких льгот по ключевым направлениям. "Мы думаем ещё про тех, кто производит средства производства для производства электроники, материал для производства электроники. Потому что этот фундамент он тоже важен, его нужно расширять и эти предприятия тоже поддерживать", - добавил Шпак. По словам замминистра, расширение мер поддержки позволит компаниям сосредоточиться на инвестировании средств в расширение производства и новые разработки.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Налоговые льготы для производителей электроники планируют продлить

Налоговые льготы для производителей электроники могут продлить после 2024 года

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года, в прошлом году поддержка государства позволила компаниям сэкономить 71,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2024.
"Думаем о продлении меры, пока что она действует до 31 декабря 2024 года включительно. Но вместе с другими изменениями планируем в ближайшее время направить на согласование в заинтересованные органы власти новую редакцию", - сказал Шпак.
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"За 2023 год, в соответствии с последними данными ФНС России, объем экономической выгоды для предприятий составил 71,5 миллиарда рублей. Это те деньги, которые наши российские организации могут инвестировать в развитие, модернизацию, работу с кадровым составом, новые разработки", - добавил замминистра.
Он также отметил, что министерство работает над расширением перечня электронной продукции, а также добавлением материалов и технологий для применения таких льгот по ключевым направлениям. "Мы думаем ещё про тех, кто производит средства производства для производства электроники, материал для производства электроники. Потому что этот фундамент он тоже важен, его нужно расширять и эти предприятия тоже поддерживать", - добавил Шпак.
По словам замминистра, расширение мер поддержки позволит компаниям сосредоточиться на инвестировании средств в расширение производства и новые разработки.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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