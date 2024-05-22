Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 22.05.2024 (обновлено: 10:54 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/les-1947563211.html
В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса
В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса - РИА Новости, 22.05.2024
В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса
Почти 8 тысяч гектаров леса сгорело в Чернышевском районе Забайкалья, где во вторник ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:30
2024-05-22T10:54
происшествия
чернышевский район
забайкальский край
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947597474_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_005347ef6cee7661439b42fbd715c3bf.jpg
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Почти 8 тысяч гектаров леса сгорело в Чернышевском районе Забайкалья, где во вторник ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого правительства. Отмечается, что в среду губернатор Забайкальского края Александр Осипов работает в Чернышевском районе. Там сейчас наиболее сложная лесопожарная обстановка. "На территории лесного фонда Чернышевского района действуют три пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 8 тысяч гектаров. Один лесной пожар локализован на площади 45 гектаров. В тушении задействованы более 150 лесных пожарных с применением 23 единиц техники, поддержку с воздуха оказывают 68 авиапожарных", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале. По данным регионального главка МЧС, в Забайкалье в настоящее время установилась сухая ветреная погода и высокие среднесуточные температуры, это способствует быстрому распространению огня в лесах. "Только за прошедшую неделю в Забайкалье произошло 57 лесных пожаров", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
https://ria.ru/20240518/pozhary-1946946564.html
https://ria.ru/20240309/pozhar-1931982010.html
чернышевский район
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947597474_159:0:1110:713_1920x0_80_0_0_37634dd1dee67ffe5a22025a2abe017d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чернышевский район, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Чернышевский район, Забайкальский край, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса

В Чернышевском районе Забайкалья сгорели почти восемь тысяч гектаров леса

© Официальный портал Забайкальского краяЛесной пожар в Чернышевском районе Забайкалья
Лесной пожар в Чернышевском районе Забайкалья
© Официальный портал Забайкальского края
Лесной пожар в Чернышевском районе Забайкалья
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Почти 8 тысяч гектаров леса сгорело в Чернышевском районе Забайкалья, где во вторник ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что в среду губернатор Забайкальского края Александр Осипов работает в Чернышевском районе. Там сейчас наиболее сложная лесопожарная обстановка.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В России лесные пожары охватили 43,6 тысячи гектаров
18 мая, 23:31
"На территории лесного фонда Чернышевского района действуют три пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 8 тысяч гектаров. Один лесной пожар локализован на площади 45 гектаров. В тушении задействованы более 150 лесных пожарных с применением 23 единиц техники, поддержку с воздуха оказывают 68 авиапожарных", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
По данным регионального главка МЧС, в Забайкалье в настоящее время установилась сухая ветреная погода и высокие среднесуточные температуры, это способствует быстрому распространению огня в лесах. "Только за прошедшую неделю в Забайкалье произошло 57 лесных пожаров", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров
9 марта, 08:28
 
ПроисшествияЧернышевский районЗабайкальский крайАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала