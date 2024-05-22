https://ria.ru/20240522/les-1947563211.html

В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса

В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса - РИА Новости, 22.05.2024

В Забайкалье сгорело почти восемь тысяч гектаров леса

Почти 8 тысяч гектаров леса сгорело в Чернышевском районе Забайкалья, где во вторник ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:30

2024-05-22T06:30

2024-05-22T10:54

происшествия

чернышевский район

забайкальский край

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Почти 8 тысяч гектаров леса сгорело в Чернышевском районе Забайкалья, где во вторник ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого правительства. Отмечается, что в среду губернатор Забайкальского края Александр Осипов работает в Чернышевском районе. Там сейчас наиболее сложная лесопожарная обстановка. "На территории лесного фонда Чернышевского района действуют три пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 8 тысяч гектаров. Один лесной пожар локализован на площади 45 гектаров. В тушении задействованы более 150 лесных пожарных с применением 23 единиц техники, поддержку с воздуха оказывают 68 авиапожарных", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале. По данным регионального главка МЧС, в Забайкалье в настоящее время установилась сухая ветреная погода и высокие среднесуточные температуры, это способствует быстрому распространению огня в лесах. "Только за прошедшую неделю в Забайкалье произошло 57 лесных пожаров", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20240518/pozhary-1946946564.html

https://ria.ru/20240309/pozhar-1931982010.html

чернышевский район

забайкальский край

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происшествия, чернышевский район, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии