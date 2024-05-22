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Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта - РИА Новости, 22.05.2024
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Туризм
 
20:32 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/kurort-1947754848.html
Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта
Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:32
2024-05-22T20:32
туризм
экономика
россия
республика адыгея
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета не менее 500 миллионов рублей ежегодно в 2025-2030 годах, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. оказать содействие Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере не менее 500 млн. рублей ежегодно в 2025 – 2030 годах", - говорится в сообщении. Срок выполнения поручения - до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, республика адыгея, владимир путин, михаил мишустин
Туризм, Экономика, Россия, Республика Адыгея, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта

Путин поручил выделить средства на развитие горнолыжного курорта "Лаго-Наки"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк Горнолыжный курорт "Лаго-Наки" в Адыгее
 Горнолыжный курорт Лаго-Наки в Адыгее - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Горнолыжный курорт "Лаго-Наки" в Адыгее. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета не менее 500 миллионов рублей ежегодно в 2025-2030 годах, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. оказать содействие Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере не менее 500 млн. рублей ежегодно в 2025 – 2030 годах", - говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения - до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ТуризмЭкономикаРоссияРеспублика АдыгеяВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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