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Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта

Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта

Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:32

2024-05-22T20:32

2024-05-22T20:32

туризм

экономика

россия

республика адыгея

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета не менее 500 миллионов рублей ежегодно в 2025-2030 годах, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. оказать содействие Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере не менее 500 млн. рублей ежегодно в 2025 – 2030 годах", - говорится в сообщении. Срок выполнения поручения - до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231005/turpotok-1900747191.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, республика адыгея, владимир путин, михаил мишустин