Путин поручил помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта
Путин поручил выделить средства на развитие горнолыжного курорта "Лаго-Наки"
Горнолыжный курорт "Лаго-Наки" в Адыгее. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета не менее 500 миллионов рублей ежегодно в 2025-2030 годах, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. оказать содействие Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере не менее 500 млн. рублей ежегодно в 2025 – 2030 годах", - говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения - до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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