Рейтинг@Mail.ru
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 22.05.2024 (обновлено: 11:06 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/kurenkov-1947566900.html
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 22.05.2024
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:36
2024-05-22T11:06
россия
якутск
александр куренков (мчс)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947599816_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_0bd8678b4f5ae44ef785661e2a710e9d.jpg
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "Самолет МЧС России приземлился в Якутске, где ситуация с прохождением весеннего паводка все еще остается напряженной. Во время визита он вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Состоится встреча с населением, Куренков посетит ПВР. Будет совершен облет территории", - прокомментировали в пресс-службе. Кроме того, как рассказали в региональном Главке МЧС России, в городе Якутск министр побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии". "По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240522/zatoplenie-1947562279.html
https://ria.ru/20240516/mchs-1946305398.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947599816_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_373a13d486338d01ad3005e960a0c913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, якутск, александр куренков (мчс), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Россия, Якутск, Александр Куренков (МЧС), Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка

Глава МЧС Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС

© Правительство Республики СахаГлава МЧС РФ Александр Куренков во время прибытия с рабочим визитом в Якутию. 22 мая 2024
Глава МЧС РФ Александр Куренков во время прибытия с рабочим визитом в Якутию. 22 мая 2024
© Правительство Республики Саха
Глава МЧС РФ Александр Куренков во время прибытия с рабочим визитом в Якутию. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Самолет МЧС России приземлился в Якутске, где ситуация с прохождением весеннего паводка все еще остается напряженной. Во время визита он вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Состоится встреча с населением, Куренков посетит ПВР. Будет совершен облет территории", - прокомментировали в пресс-службе.
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать
06:11
Кроме того, как рассказали в региональном Главке МЧС России, в городе Якутск министр побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии".
"По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", - добавили в пресс-службе.
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
Куренков и Файзуллин прибыли в Тюменскую область
16 мая, 04:32
 
РоссияЯкутскАлександр Куренков (МЧС)Айсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала