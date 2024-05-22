https://ria.ru/20240522/kurenkov-1947566900.html
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 22.05.2024
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:36
2024-05-22T07:36
2024-05-22T11:06
россия
якутск
александр куренков (мчс)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "Самолет МЧС России приземлился в Якутске, где ситуация с прохождением весеннего паводка все еще остается напряженной. Во время визита он вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Состоится встреча с населением, Куренков посетит ПВР. Будет совершен облет территории", - прокомментировали в пресс-службе. Кроме того, как рассказали в региональном Главке МЧС России, в городе Якутск министр побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии". "По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240522/zatoplenie-1947562279.html
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россия, якутск, александр куренков (мчс), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Россия, Якутск, Александр Куренков (МЧС), Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка
Глава МЧС Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС