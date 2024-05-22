https://ria.ru/20240522/kurenkov-1947566900.html

Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка

Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 22.05.2024

Куренков прибыл в Якутию, где введен режим ЧС из-за паводка

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T07:36

2024-05-22T07:36

2024-05-22T11:06

россия

якутск

александр куренков (мчс)

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "Самолет МЧС России приземлился в Якутске, где ситуация с прохождением весеннего паводка все еще остается напряженной. Во время визита он вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Состоится встреча с населением, Куренков посетит ПВР. Будет совершен облет территории", - прокомментировали в пресс-службе. Кроме того, как рассказали в региональном Главке МЧС России, в городе Якутск министр побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии". "По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240522/zatoplenie-1947562279.html

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россия, якутск, александр куренков (мчс), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024