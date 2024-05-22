https://ria.ru/20240522/kulemzin-1947626803.html

В Донецке стали чаще находить взрывоопасные предметы около школ

В Донецке стали чаще находить взрывоопасные предметы около школ - РИА Новости, 22.05.2024

В Донецке стали чаще находить взрывоопасные предметы около школ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе участились случаи обнаружения взрывоопасных предметов на пришкольных территориях, замаскированных под... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:49

2024-05-22T12:49

2024-05-22T12:50

донецк

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе участились случаи обнаружения взрывоопасных предметов на пришкольных территориях, замаскированных под различные предметы, и призвал не приближаться к подозрительным находкам. "В последнее время в городе участились случаи обнаружения взрывоопасных предметов на пришкольных территориях. Они зачастую имеют вид цилиндров, цоколей электрических лампочек, трубок и других конфигураций. Также возможно минирование привычных предметов: мобильных телефонов, игрушек, упаковок и др. При непосредственном контакте находка может сдетонировать, что приведёт к взрыву, последующим увечьям или даже гибели", - отметил Кулемзин. Он призвал при обнаружении подобных предметов ни в коем случае не подходить к ним, отметить местность доступными знаками и немедленно сообщить взрослым. Также, по его словам, опасно передвигаться по незнакомым местам, траве и опавшим листьям.

https://ria.ru/20240521/svo-1947357154.html

донецк

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донецк, алексей кулемзин (донецк)