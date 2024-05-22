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Во Франции поразились желанию россиян ехать в Крым - РИА Новости, 22.05.2024
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07:52 22.05.2024 (обновлено: 07:55 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/krym-1947567325.html
Во Франции поразились желанию россиян ехать в Крым
Во Франции поразились желанию россиян ехать в Крым - РИА Новости, 22.05.2024
Во Франции поразились желанию россиян ехать в Крым
Курорты Крымского полуострова по-прежнему остаются популярными среди россиян несмотря на проведение спецоперации на Украине, признал корреспондент LCI в эфире... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:52
2024-05-22T07:55
россия
франция
в мире
республика крым
туризм
украина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Курорты Крымского полуострова по-прежнему остаются популярными среди россиян несмотря на проведение спецоперации на Украине, признал корреспондент LCI в эфире телеканала."Удивительно. За первые два года конфликта туристический поток резко сократился, однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы на полуостров", — сказал он.Корреспондент отметил гораздо большую доступность крымских курортов для россиян по сравнению с отдыхом в Турции и Таиланде. Кроме того, по его мнению, Крымский полуостров "объективно красивее", чем курорты Сочи и Краснодарского края, из-за чего туристы могут делать выбор в его пользу.При этом сильнее всего корреспондента удивил тот факт, что некоторые предпочитают добираться до полуострова на собственном транспорте через новые регионы, а не по Крымскому мосту, воспользовавшись поездом."То есть эти туристы поедут по дороге, по которой идут поставки военной техники, им придется проехать через Мариуполь, но это, очевидно, народ не пугает", — признал он.Крым стал российским регионом в марте 2014 по итогам референдума после госпереворота на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Украина по-прежнему считает эти регионы своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что проживающие в них жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос вхождения этих регионов в состав России "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html
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россия, франция, в мире, республика крым, туризм, украина
Россия, Франция, В мире, Республика Крым, Туризм, Украина
Во Франции поразились желанию россиян ехать в Крым

LCI: россияне предпочитают Турции и Таиланду отдых в Крыму

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Отдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Отдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Курорты Крымского полуострова по-прежнему остаются популярными среди россиян несмотря на проведение спецоперации на Украине, признал корреспондент LCI в эфире телеканала.
"Удивительно. За первые два года конфликта туристический поток резко сократился, однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы на полуостров", — сказал он.
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Корреспондент отметил гораздо большую доступность крымских курортов для россиян по сравнению с отдыхом в Турции и Таиланде. Кроме того, по его мнению, Крымский полуостров "объективно красивее", чем курорты Сочи и Краснодарского края, из-за чего туристы могут делать выбор в его пользу.
При этом сильнее всего корреспондента удивил тот факт, что некоторые предпочитают добираться до полуострова на собственном транспорте через новые регионы, а не по Крымскому мосту, воспользовавшись поездом.
"То есть эти туристы поедут по дороге, по которой идут поставки военной техники, им придется проехать через Мариуполь, но это, очевидно, народ не пугает", — признал он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 по итогам референдума после госпереворота на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Украина по-прежнему считает эти регионы своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что проживающие в них жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос вхождения этих регионов в состав России "закрыт окончательно".
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