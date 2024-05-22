https://ria.ru/20240522/krt-1947544590.html

Ефимов: Москва заключила договор о КРТ в Ростокине

Ефимов: Москва заключила договор о КРТ в Ростокине - РИА Новости, 22.05.2024

Ефимов: Москва заключила договор о КРТ в Ростокине

Компания "Интел-групп" возведет общественно-деловые объекты в районе Росткино на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:05

2024-05-22T09:05

2024-05-22T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания "Интел-групп" возведет общественно-деловые объекты в районе Росткино на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Компания реорганизует участок площадью свыше пяти гектаров и возведет там общественно-деловую недвижимость. Инвестиции в развитие площадки составят около 41,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 миллиарда рублей. Благодаря редевелопменту в Ростокине появится не менее трех тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, договор с АО "Интел-Групп" заключили по итогам открытого аукциона, при этом компания была единственным участником торгов.В пресс-релизе указывается, что территория расположена в пешей доступности от станции МЦК "Ростокино" и одноименной станции железной дороги Ярославского направления. Уточняется, что на данный момент ее занимают устаревшие склады и неэксплуатируемые объекты.На территории в течение восьми лет планируют построить деловой квартал, в который войдут гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, административно-деловое здание со спорткомплексом, технопарк, а также офисы, магазины, рестораны и кафе, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Он отметил, что общая площадь делового квартала составит порядка 190 тысяч квадратных метров.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

https://ria.ru/20240521/efimov-1947286282.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)