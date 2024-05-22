https://ria.ru/20240522/kredity-1947628771.html
Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу
Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу - РИА Новости, 22.05.2024
Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:49
2024-05-22T12:49
2024-05-22T12:49
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил глава корпорации Александр Исаевич на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Совместно с Центральным банком мы сейчас прорабатываем отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Ставка по ним будет ниже рынка с одновременным поручительством корпорации", - сказал Исаевич. "Дополнительно для приграничных регионов мы запускаем программу льготного лизинга на приобретение б/у оборудования и закупку отечественных транспортно-грузовых средств", - добавил он. В свою очередь Мишустин напомнил, что кабмин недавно одобрил режим особой экономической зоны в этих регионах. "Соответствующие льготы, элементы преференциальных режимов будут там работать. Важно сопрягать их с инструментами, которые вы предлагаете. Здесь нужно сделать все, чтобы помочь им в этих условиях иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240520/siluanov-1947235922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, александр исаевич, михаил мишустин, корпорация мсп, курская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Александр Исаевич, Михаил Мишустин, Корпорация МСП, Курская область
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил глава корпорации Александр Исаевич на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Совместно с Центральным банком мы сейчас прорабатываем отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Ставка по ним будет ниже рынка с одновременным поручительством корпорации", - сказал Исаевич.
"Дополнительно для приграничных регионов мы запускаем программу льготного лизинга на приобретение б/у оборудования и закупку отечественных транспортно-грузовых средств", - добавил он.
В свою очередь Мишустин
напомнил, что кабмин недавно одобрил режим особой экономической зоны в этих регионах. "Соответствующие льготы, элементы преференциальных режимов будут там работать. Важно сопрягать их с инструментами, которые вы предлагаете. Здесь нужно сделать все, чтобы помочь им в этих условиях иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания", - подчеркнул премьер.