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Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу - РИА Новости, 22.05.2024
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12:49 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/kredity-1947628771.html
Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу
Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу - РИА Новости, 22.05.2024
Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:49
2024-05-22T12:49
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил глава корпорации Александр Исаевич на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Совместно с Центральным банком мы сейчас прорабатываем отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Ставка по ним будет ниже рынка с одновременным поручительством корпорации", - сказал Исаевич. "Дополнительно для приграничных регионов мы запускаем программу льготного лизинга на приобретение б/у оборудования и закупку отечественных транспортно-грузовых средств", - добавил он. В свою очередь Мишустин напомнил, что кабмин недавно одобрил режим особой экономической зоны в этих регионах. "Соответствующие льготы, элементы преференциальных режимов будут там работать. Важно сопрягать их с инструментами, которые вы предлагаете. Здесь нужно сделать все, чтобы помочь им в этих условиях иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания", - подчеркнул премьер.
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твой бизнес – новости, россия, александр исаевич, михаил мишустин, корпорация мсп, курская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Александр Исаевич, Михаил Мишустин, Корпорация МСП, Курская область

Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления корпорации "МСП" Александр Исаевич во время встречи
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления корпорации МСП Александр Исаевич во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления корпорации "МСП" Александр Исаевич во время встречи
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил глава корпорации Александр Исаевич на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Совместно с Центральным банком мы сейчас прорабатываем отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Ставка по ним будет ниже рынка с одновременным поручительством корпорации", - сказал Исаевич.
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"Дополнительно для приграничных регионов мы запускаем программу льготного лизинга на приобретение б/у оборудования и закупку отечественных транспортно-грузовых средств", - добавил он.
В свою очередь Мишустин напомнил, что кабмин недавно одобрил режим особой экономической зоны в этих регионах. "Соответствующие льготы, элементы преференциальных режимов будут там работать. Важно сопрягать их с инструментами, которые вы предлагаете. Здесь нужно сделать все, чтобы помочь им в этих условиях иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания", - подчеркнул премьер.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияАлександр ИсаевичМихаил МишустинКорпорация МСПКурская область
 
 
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