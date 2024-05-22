https://ria.ru/20240522/kredity-1947628771.html

Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу

Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу - РИА Новости, 22.05.2024

Корпорация МСП и ЦБ готовят программу льготных кредитов бизнесу

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:49

2024-05-22T12:49

2024-05-22T12:49

твой бизнес

твой бизнес – новости

россия

александр исаевич

михаил мишустин

корпорация мсп

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947628983_0:383:2900:2014_1920x0_80_0_0_83700b27725957f71879c324ef1c4426.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России прорабатывает отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил глава корпорации Александр Исаевич на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Совместно с Центральным банком мы сейчас прорабатываем отдельную программу льготного кредитования для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Ставка по ним будет ниже рынка с одновременным поручительством корпорации", - сказал Исаевич. "Дополнительно для приграничных регионов мы запускаем программу льготного лизинга на приобретение б/у оборудования и закупку отечественных транспортно-грузовых средств", - добавил он. В свою очередь Мишустин напомнил, что кабмин недавно одобрил режим особой экономической зоны в этих регионах. "Соответствующие льготы, элементы преференциальных режимов будут там работать. Важно сопрягать их с инструментами, которые вы предлагаете. Здесь нужно сделать все, чтобы помочь им в этих условиях иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240520/siluanov-1947235922.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, александр исаевич, михаил мишустин, корпорация мсп, курская область