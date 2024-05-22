https://ria.ru/20240522/kosinyak-kamysh-1947626401.html

Польша готова увеличить число военных на восточной границе

Польша готова увеличить число военных на восточной границе - РИА Новости, 22.05.2024

Польша готова увеличить число военных на восточной границе

Вооруженные силы Польши готовы увеличить число военнослужащих на восточной границе страны, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:36

2024-05-22T12:36

2024-05-22T13:05

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Польши готовы увеличить число военнослужащих на восточной границе страны, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме. "Мы готовы увеличить военное присутствие на польско-белорусской границе. Мы защитим польскую границу, полиция и пограничная служба будут поддержаны и оснащены еще лучшим оборудованием", - заверил он. Касаясь объявленного ранее премьер-министром решения подготовить план национальной обороны и сдерживания под названием "Щит Востока", Косиняк-Камыш пояснил, что в рамках этого проекта на границе будут собирать различные виды фортификационной техники, но не только это. "Главное - это новые технологии, которые будут использоваться для укреплений. Это будут не только железобетонные ежи или частоколы, это будет не только совокупность оборудования, используемого в нужное время и в нужном месте. Все направлено на наблюдение, полноценные системы мониторинга, разведки, борьбы с дронами. Все эти современные системы будут расположены на 400 километрах нашей границы, особенно с Белоруссией и Российской Федерацией", - сказал министр.По словам министра, активность нелегалов на польско-белорусской границе вновь начала расти. "До 19 мая этого года мы зафиксировали 14 тысяч попыток пересечь польско-белорусскую границу, что на 46% больше, чем в прошлом году", - сообщил глава ведомства."Там находятся 5,5 тысячи солдат. Мы увеличиваем финансирование, в этом году из бюджета Министерства национальной обороны мы выделим 850 миллионов злотых (212 миллионов долларов) на финансирование этой оперативной группы. В сопоставимом периоде прошлого года это было 500 миллионов злотых (125 миллионов долларов)", - указал министр.Как добавил Косиняк-Камыш, также принимаются решения по обновлению построенного на границе забора. "Во многих местах он показал свою неэффективность и нуждается в модернизации и усовершенствовании", - отметил он.Варшава постоянно занимается усилением своего военного потенциала на восточной границе, в частности, там была создана новая (18-я) механизированная бригада, размещаются новые образцы вооружения и военной техники.Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20240521/polsha-1947505942.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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