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В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики - РИА Новости, 22.05.2024
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Культура
 
20:18 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/kontsert-1947753766.html
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики - РИА Новости, 22.05.2024
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики
В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:18
2024-05-22T20:18
культура
лаос
вьентьян (город)
москва
александр радьков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. "22 мая во Вьентьяне при поддержке Российского центра науки и культуры в Лаосе состоялся концерт, организованный Санкт-Петербургским Домом музыки, на котором были исполнены шедевры мировой классики", - сказал Радьков. Он подчеркнул, что культурные связи между Москвой и Вьентьяном активно развиваются, все больше мероприятий с участием известных российских творческих коллективов посещают Лаос. Радьков отметил, что концерт состоялся накануне празднования Дня славянской письменности и культуры, на нем прозвучали произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Алябьева, Мусоргского и других. Глава Русского дома добавил, что на концерте присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин, а среди руководства Лаоса - министр информации, культуры и туризма Суансаван Винякет, а также заместитель председателя парламента Соммат Фолсина.
https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html
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лаос, вьентьян (город), москва, александр радьков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
Культура, Лаос, Вьентьян (город), Москва, Александр Радьков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики

В Лаосе при поддержке Россотрудничества прошел концерт шедевров мировой классики

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и Лаоса
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков.
«
"22 мая во Вьентьяне при поддержке Российского центра науки и культуры в Лаосе состоялся концерт, организованный Санкт-Петербургским Домом музыки, на котором были исполнены шедевры мировой классики", - сказал Радьков.
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Он подчеркнул, что культурные связи между Москвой и Вьентьяном активно развиваются, все больше мероприятий с участием известных российских творческих коллективов посещают Лаос.
Радьков отметил, что концерт состоялся накануне празднования Дня славянской письменности и культуры, на нем прозвучали произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Алябьева, Мусоргского и других.
Глава Русского дома добавил, что на концерте присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин, а среди руководства Лаоса - министр информации, культуры и туризма Суансаван Винякет, а также заместитель председателя парламента Соммат Фолсина.
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КультураЛаосВьентьян (город)МоскваАлександр РадьковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Россия
 
 
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