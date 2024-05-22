https://ria.ru/20240522/kontsert-1947753766.html

В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики

В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики - РИА Новости, 22.05.2024

В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики

В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:18

2024-05-22T20:18

2024-05-22T20:18

культура

лаос

вьентьян (город)

москва

александр радьков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. "22 мая во Вьентьяне при поддержке Российского центра науки и культуры в Лаосе состоялся концерт, организованный Санкт-Петербургским Домом музыки, на котором были исполнены шедевры мировой классики", - сказал Радьков. Он подчеркнул, что культурные связи между Москвой и Вьентьяном активно развиваются, все больше мероприятий с участием известных российских творческих коллективов посещают Лаос. Радьков отметил, что концерт состоялся накануне празднования Дня славянской письменности и культуры, на нем прозвучали произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Алябьева, Мусоргского и других. Глава Русского дома добавил, что на концерте присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин, а среди руководства Лаоса - министр информации, культуры и туризма Суансаван Винякет, а также заместитель председателя парламента Соммат Фолсина.

https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

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вьентьян (город)

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лаос, вьентьян (город), москва, александр радьков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия