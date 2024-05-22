https://ria.ru/20240522/kontsert-1947753766.html
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики - РИА Новости, 22.05.2024
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики
В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:18
2024-05-22T20:18
2024-05-22T20:18
культура
лаос
вьентьян (город)
москва
александр радьков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873549049_0:110:2148:1318_1920x0_80_0_0_54c485dacf118e10c0b8a48b672b002c.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Лаосе при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) состоялся концерт, на котором были исполнены шедевры мировой классики, сообщил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. "22 мая во Вьентьяне при поддержке Российского центра науки и культуры в Лаосе состоялся концерт, организованный Санкт-Петербургским Домом музыки, на котором были исполнены шедевры мировой классики", - сказал Радьков. Он подчеркнул, что культурные связи между Москвой и Вьентьяном активно развиваются, все больше мероприятий с участием известных российских творческих коллективов посещают Лаос. Радьков отметил, что концерт состоялся накануне празднования Дня славянской письменности и культуры, на нем прозвучали произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Алябьева, Мусоргского и других. Глава Русского дома добавил, что на концерте присутствовал посол России в Лаосе Владимир Калинин, а среди руководства Лаоса - министр информации, культуры и туризма Суансаван Винякет, а также заместитель председателя парламента Соммат Фолсина.
https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
лаос
вьентьян (город)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873549049_391:0:2148:1318_1920x0_80_0_0_93659f8292603718c448da59c84ef031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, вьентьян (город), москва, александр радьков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
Культура, Лаос, Вьентьян (город), Москва, Александр Радьков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия
В Лаосе при поддержке РЦНК исполнили шедевры мировой классики
В Лаосе при поддержке Россотрудничества прошел концерт шедевров мировой классики