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Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России - РИА Новости, 22.05.2024
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03:10 22.05.2024 (обновлено: 07:35 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России - РИА Новости, 22.05.2024
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:10
2024-05-22T07:35
россия
украина
сша
ллойд остин
патрик райдер
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, следует из письма законодателей.&quot;Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций&quot;, — говорится в обращении.Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают Белому дому разрешить использование переданных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".По словам авторов, Киев продолжает добиваться соответствующего разрешения Вашингтона, а Белый дом "сковывает" действия ВСУ своими ограничениями.Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по российской территории. Как заявил во вторник журналистам официальный представитель минобороны США Патрик Райдер, США нацелены на передаче Украине "средств для самообороны своей территории".Ранее издание Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что киевский режим на фоне продвижения российских войск в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России. Для этого в середине мая в Вашингтон приехала группа депутатов Верховной рады. Они собирались встретиться с конгрессменами, чтобы таким образом попытаться надавить на Белый дом.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html
https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942152898.html
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россия, украина, сша, ллойд остин, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России

Группа конгрессменов призвала Остина разрешить Киеву наносить удары по РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, следует из письма законодателей.
«

"Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", — говорится в обращении.

Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают Белому дому разрешить использование переданных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Вчера, 03:32
По словам авторов, Киев продолжает добиваться соответствующего разрешения Вашингтона, а Белый дом "сковывает" действия ВСУ своими ограничениями.
Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по российской территории.
Как заявил во вторник журналистам официальный представитель минобороны США Патрик Райдер, США нацелены на передаче Украине "средств для самообороны своей территории".
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 01:07
Ранее издание Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что киевский режим на фоне продвижения российских войск в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России. Для этого в середине мая в Вашингтон приехала группа депутатов Верховной рады. Они собирались встретиться с конгрессменами, чтобы таким образом попытаться надавить на Белый дом.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Совфеде прокомментировали новые американские поставки оружия Украине
24 апреля, 21:32
 
РоссияУкраинаСШАЛлойд ОстинПатрик РайдерСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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